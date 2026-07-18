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Peralada celebra sus 40 años de camino con la actriz Rossy de Palma y el chef Paco Pérez

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David Álvarez

Perelada (Girona), 19 jul (EFE).- El festival de Perelada cumple cuarenta años y, después de levantar de nuevo el telón este fin de semana, lo ha celebrado por lo grande con una noche de artes escénicas y gastronomía de la mano de la actriz Rossy de Palma y el chef Paco Pérez.

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De Palma ha ejercido de maestra de ceremonias en una velada que ha contado con autoridades destacadas encabezadas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

'Peralada. 40 años en camino' ha sido el título de la propuesta, en la que el espacio Mirador ha ejercido de restaurante con mesas alrededor de un escenario por donde han pasado desde el contratenor Xavier Sabata a la soprano Montse Seró.

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La idea ha sido reunir al público fiel que ha seguido estas cuatro décadas de festival y crear en formato de cena concebida por Paco Pérez una performance que arrancaba con la llegada al recinto de los invitados.

Mark Milhofer, al frente de la recepción

El tenor Mark Milhofer era el encargado de la recepción y, vestido de camarero, ejerciendo incluso, de ofrecer a los comensales un cocktail 'Caruso'.

Ya en las mesas, Rossy de Palma ha cogido las riendas, siempre cogida de la mano de Xavier Sabata, uno más de esa familia de Perelada, que ha protagonizado varias de las obras que han pasado por el festival.

La primera actuación para amenizar la noche ha corrido a cargo del bailarín y coreógrafo Botis Seva, ganador de la tercera edición de los premios Carmen Mateu a jóvenes artistas europeos.

Seva ha enseñado pinceladas de su 'Sing Child Sing', un encargo vinculado al galardón que obtuvo y que ha contado con una coproducción a cargo de diversas entidades de diferentes países.

Perelada y su apuesta por los nuevos talentos

Perelada apuesta firmamente por los nuevos talentos y la presencia de Botis Seva ha enlazado poco después con el canto de la joven soprano Montserrat Seró.

Unas imágenes de artistas que han pasado por el festival a lo largo de estas cuatro décadas han llevado a unos parlamentos finales en los que la tercera generación de la familia fundadora, los nietos de Carmen Mateu y Arturo Suqué, se han comprometido a seguir adelante con el sueño de sus abuelos.

El actual director del festival, Oriol Aguilà, ha ido más allá y ha explicado que se trata en realidad del "sueño de las personas que buscan la belleza"

"El escenario es nuestra razón de ser y nosotros somos facilitadores", ha manifestado Aguilà, tras lo que Salvador Illa ha agradecido la aportación cultural de Perelada y ha expresado un deseo de "cuarenta años más de éxito".

Un cartel que coronará en el Palau de la Música

El festival, que arrancó este viernes con Benjamin Bernheim y Ermonela Jaho para continuar con el plato fuerte de esta celebración de 40 aniversario, tiene todavía un largo recorrido por delante, cuyo próximo paso lo dará el 25 de julio el bajo-barítono Bryn Terfel.

En el cartel aparecen varias citas destacadas como el 'Niu', una coreografía de Aleix Martínez en la que jóvenes talentos locales del ámbito de la danza y la música compartirán escenario por un día con bailarines del Ballet de Hamburgo e instrumentistas consagrados.

También figura la doble actuación de Silvia Pérez Cruz y la de fusión de baile clásico y hip hop concebida por el francés Mourad Merzouki bajo el título '4 Danced Seasons'.

El colofón del 40 aniversario llegará el 29 de agosto con el concierto de la Orquesta del Festival de Bayreuth en el Palau de la Música Catalana, pero antes, Rossy de Palma y Xavier Sabata, con el respaldo gastronómico de Paco Pérez, se han encargado de poner al público en contexto histórico con este 'Peralada, 40 años en camino'. EFE

(foto)

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