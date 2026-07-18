Nadal apuesta por un 2-1 para España, pero si pierde prefiere que sea con Argentina

Madrid, 18 jul (EFE).- El extenista Rafa Nadal ha apostado por un resultado de 2-1 para España en la final del Mundial, aunque si la selección española pierde prefiere que sea con Argentina.
"Evidentemente voy a animar a España con todo lo que tengo, pero si con alguien hay que perder prefiero que sea con Argentina, por todos los amigos argentinos que tengo y por Scaloni", ha comentado Nadal en declaraciones a El Partidazo de la COPE.
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El extenista ha afirmado que conoce personalmente a Scaloni, de quien dijo que es "un fenómeno" y que lo que ha hecho con la selección argentina "tiene un mérito enorme".
Para Nadal la selección española "no ha parado de crecer y se llega en el mejor momento. Hemos jugado mejor que ellos hasta ahora y tengo la confianza de que vamos a ganar”.
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"Yo apuesto por un 2-1 para nosotros. Lo veo así. ¡Vamos, España!", subrayó. EFE
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