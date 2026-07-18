Hoy será noticia. Domingo, 19 de julio

FÚTBOL MUNDIAL 26

La familia real y el presidente del Gobierno acuden a la final del mundial

Madrid (EFE).- La familia real y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuden este domingo a la final del mundial de fútbol que disputarán las selecciones nacionales de España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York).

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Los reyes y sus hijas, la infanta Sofía y la princesa de Asturias, estarán acompañados, además de por Sánchez, por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha optado por ver la final del Mundial entre España y Argentina en la plaza de Colón de Madrid.

INCENDIOS FORESTALES

La atención sigue en los fuegos de Zaragoza y Guadalajara, que suman más terreno arrasado

Madrid (EFE).- En un fin de semana de mucho calor y con riesgo de incendios muy alto o extremo en buena parte del país, los fuegos activos que más preocupan están en Orés (Zaragoza), con unas 15.800 hectáreas afectadas aunque se ha frenado de momento, y en La Mierla (Guadalajara), que avanza con unas 9.000 hectáreas, comportamiento "extremo" y 15 municipios evacuados.

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El 90 por ciento de la superficie afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla (Guadalajara), que suma unas 9.000 hectáreas quemadas, pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte, y está presentando un comportamiento complicado por el viento de suroeste.

UNESCO PATRIMONIO

El doble reto de la Ribeira Sacra, candidatura de España a Patrimonio Mundial de la Unesco

Santiago de Compostela (EFE).- La Ribeira Sacra, encajada en los cañones fluviales situados en la confluencia de los ríos Miño y Sil, se enfrenta a un doble reto en la 48ª reunión de la Unesco en Corea del Sur que se inaugura este domingo, pues ha llegado a la cita pero con el informe negativo del Icomos, que aconseja no inscribirla.

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El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios recomienda que no se incluya la candidatura de España por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional o bien de un uso particular de la tierra, por no demostrar tampoco que se cumplen los criterios de integridad y autenticidad, y por el potencial impacto de las presas y de proyectos industriales cercanos. La parte positiva del dictamen, trasladada a la prensa, refleja un estado de conservación que generalmente es bueno y una infraestructura turística muy bien desarrollada.

TEATRO CLÁSICO

La final del Mundial de fútbol y el posible talismán de El Brujo

Valladolid (EFE).- Rafael Álvarez, El Brujo, tendrá que volver a competir este domingo en Olmedo (Valladolid) ante un poderoso enemigo, la final de un Mundial de fútbol en la que España se juega el título, como ya le sucedió en Almagro (Ciudad Real) con la final de Sudáfrica, en la que los españoles se impusieron con el legendario gol de Andrés Iniesta.

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Ahora el escenario es el "Olmedo Clásico", un "sitio emblemático, que inspira mucho, por la disposición circular del espectador, que se nota mucho en el escenario", según el reconocido actor andaluz, que subirá el domingo a la Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo media hora más tarde de lo previsto.

HABANERAS TORREVIEJA

Torrevieja abre al mundo su 72º Certamen de Habaneras, con corales de 13 países

Torrevieja (Alicante) (EFE).- Torrevieja volverá a ser durante una semana el punto de encuentro internacional del canto coral con la celebración del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, que reunirá desde este domingo y hasta el 25 de julio a más de 700 coralistas de trece países en el Teatro Municipal.

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La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, comenzará este domingo, 19 de julio, con una gala que se adelanta a las 12:30 horas para evitar coincidir con la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina a partir de las 21 horas.

EL TIEMPO

Domingo con máximas significativamente altas en amplias zonas de la Península y Baleares

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy domingo probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular, además de temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía y del sudeste.

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Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de niebla.

EFE

fp