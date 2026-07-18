Gianluca Lapadula debuta en el fútbol peruano con triunfo de la U en la altura andina

Lima, 18 jul (EFE).- El delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula debutó este sábado en el fútbol peruano, al ingresar en los últimos minutos de la victoria por 1-2 que selló el Universitario de Deportes en su visita al ADT de la ciudad centro andina de Tarma, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

El delantero, de 36 años, ingresó a los 82 minutos del partido de la primera fecha del Torneo Clausura, en reemplazo del también internacional peruano Alex Valera, autor de uno de los goles de la victoria de los cremas.

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Lapadula, quien ha desarrollado casi toda su carrera futbolística en equipos de Italia, contó con la oportunidad de lanzar un tiro libre que fue desviado por un defensa en su trayectoria a la portería del ADT.

El atacante llegó a Lima el pasado 21 de junio para unirse al vigente campeón del fútbol peruano, que busca conquistar este año un histórico tetracampeonato nacional, tras haber ganado los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025.

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La victoria de los dirigidos por el argentino Héctor Cúper se selló este sábado con goles de Valera y del extremo argentino Lizandro Alzugaray, el jugador más destacado del encuentro, y el descuento del nacional Jeremy Canela. EFE