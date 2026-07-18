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El mexicano Héctor Gutiérrez triunfa en la semifinal "a seis" de la Copa Chenel

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Alalpardo (Madrid), 18 jul (EFE).- El torero mexicano Héctor Gutiérrez, que le cortó las dos orejas a su toro de Zacarías Moreno, salió a hombros en la tercera corrida semifinal de la presente edición de la Copa Chenel, un festejo con un toro para cada uno de los seis clasificados celebrado esta noche en la localidad madrileña de Alalpardo.

Con lleno total en los tendidos, se lidiaron dos toros de Zacarías Moreno. entre ellos ese tercero, "Rebujino" de nombre, que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, dos de Victoriano del Río (2º y 5º) y otros tantos de Domingo Hernández (4º y 6º), de desigual presencia y juego.

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A ese toro premiado, que tuvo calidad, ritmo y duración en sus embestidas, le hizo Gutiérrez una faena redonda, con largos y ligados muletazos por ambas manos, y finalizada con una gran estocada que, en conjunto, le valieron esas dos orejas que le promueven para la final del próximo día 30 en Las Ventas.

Abrió plaza el veterano madrileño Javier Cortés (ovación), con otro toro de Zacarías Moreno que resultó manejable y al que le ligó buenos naturales antes de fallar con la espada. En el siguiente turno, Alejandro Marcos (vuelta al ruedo), también destacó con la mano izquierda, y con el capote, ante un ejemplar del Victoriano del Río al que mató de una estoada baja.

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Tras Gutiérrez intervino el también salmantino Manuel Diosleguarde (ovación tras aviso), firme con un incierto ejemplar de Domingo Hernández pero finalizando con otra estocada defectuosa. Por su parte, el vallisoletano Mario Navas (ovación tras aviso) toreó con gusto de capa y cuajó una torerísima apertura de faena sentado en el estribo a un toro de Victoriano del Río con complicaciones que él solventó con valor y gusto antes de pinchar repetidamente.

Cerró plaza Alejandro Chicharro (oreja tras aviso), que le puso ganas y entrega a otro toro desclasado de Domingo Hernández que llegó incluso a voltearle, sin mayores consecuencias, en el obligado arrimón de final de faena.

EFE

pa/fp

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