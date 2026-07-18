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Argentina cae ante Inglaterra en un duelo con aire mundialista en el Nations Championship

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Buenos Aires, 18 jul (EFE).- Los Pumas argentinos cayeron este sábado como locales por 24-31 ante Inglaterra por la tercera jornada del Nations Championship de rugby, en un choque tenso y cargado de aire mundialista tras la victoria albiceleste el pasado miércoles por las semifinales del Mundial de fútbol.

Con este resultado, Inglaterra mantuvo el impuso obtenido tras la abultada victoria ante Fiji siete días atrás por 73-8 y, con 10 puntos, alcanzó el tercer puesto en la tabla del hemisferio norte del nuevo torneo internacional que reúne a las 12 principales selecciones del mundo.

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Argentina, por su parte, quedó en la cuarta ubicación de la tabla del hemisferio sur con siete unidades, tras el triunfo del pasado sábado ante Gales y la derrota en el debut ante Escocia.

Los puntos del equipo europeo fueron anotados por los ensayos marcados por Tommy Freeman, Marcus Smith, Immanuel Feyi-Waboso y Ben Earl en dos ocasiones, más dos conversiones de Fin Smith.

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Los dirigidos por Felipe Contepomi anotaron a través de ensayos de Mateo Carreras y Justo Piccardo y un try penal (ensayo de castigo), además de un penal y dos conversiones de Tomás Albornoz.

El duelo de este sábado, disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, estuvo varios momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos.

El ambiente crispado del campo de juego se vivió también en las gradas, donde la afición argentina cantó una y otra vez el conocido 'el que no salta es un inglés', mientras saltaban en sus asientos.

Ese mismo cántico se escuchó también con fuerza el pasado miércoles en el Atlanta Stadium de Estados Unidos durante el agónico triunfo argentino ante Inglaterra por 2-1 en la semifinales del Mundial de fútbol, así como en los multitudinarios festejos posteriores en las calles del país suramericano.

Horas antes de aquel partido en Estados Unidos, el plantel de la selección inglesa de rugby registró un cruce con aficionados argentinos en Buenos Aires mientras regresaba a su hotel tras un entrenamiento en la capital argentina. Los jugadores de la Rosa cruzaron gestos provocativos desde el autobús con argentinos que los insultaban desde la acera.

El duelo mundialista, cargado de tensión tanto durante como después del partido tras un reclamo de los futbolistas argentinos por la soberanía de las islas Malvinas, también se hizo sentir este sábado en el uniforme de los Pumas.

El equipo suramericano vistió en el choque de este sábado una inédita camiseta azul inspirada en el uniforme utilizado por el seleccionado argentino que derrotó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de fútbol 1986, con dos recordados tantos de Diego Armando Maradona, uno de ellos con la mano. EFE

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