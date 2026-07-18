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4-6. Inglaterra se lleva un tercer lugar loco y Mbappé es el máximo goleador en mundiales

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 4 a 6 este sábado en un duelo que tuvo dominado al descanso, cuando se marchó con una ventaja de cuatro goles, pero que se complicó en la segunda mitad. Kylian Mbappé, titular, superó con un doblete a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales.

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La irrelevancia de este partido fue el mantra que repitieron los seleccionadores y jugadores de ambos combinados desde que cayeron en semifinales, pero Francia pareció tomarse esas palabras totalmente a pecho en los primeros 45 minutos, mientras que fue Inglaterra quien adelantó sus vacaciones en el segundo tiempo.

Bukayo Saka y Marcus Rashford destrozaron con su velocidad a Francia en el inicio, y cada pase largo de los mediocampistas ingleses fue una ocasión de peligro en el área de Mike Maignan, que transmitió nula confianza.

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Solo un carrusel de cambios en el descanso cambió la cara de los franceses, que estuvieron a punto de firmar una de las mayores remontadas en la historia del torneo.

Aunque no lo lograron, pudieron celebrar que Mbappé superó con un doblete a Messi como máximo goleador de los mundiales con 22 tantos. También le adelantó en la carrera por la Bota de Oro de este torneo, con diez goles.

Messi tendrá una bala para superarle este domingo en la final contra España.

La primera cara del partido mostró a una Inglaterra totalmente superior a la que le bastaban dos pases seguidos para explotar la espalda de los centrales, mientras Francia permanecía estática esperando a que pasasen los minutos.

Aprovechando la pasividad francesa, Declan Rice abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y un cuarto de hora Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 0 a 2.

Aunque Francia también generó peligro, sobre todo a través de un Mbappé que era buscado por sus compañeros, los goles solo cayeron del lado inglés en la primera mitad. Saka, con un doblete, puso el 0 a 4 al descanso.

La cara de Didier Deschamps, que este sábado puso fin de la forma más amarga a su etapa al frente de Francia, era un poema, y espabiló a los suyos dando entrada a Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de retocar la zaga.

Los cambios cambiaron radicalmente el partido, que se convirtió en un monólogo francés. La combinación de Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en ataque desarboló la defensa inglesa, y los tres tantos se quedaron cortos.

Mbappé, por partida doble, y Barcola, asistido por el del Real Madrid, pusieron el 3 a 4, y solo la falta de efectividad de Olise, que desaprovechó dos claras ocasiones dentro del área para empatar, concedieron a Inglaterra el bronce.

El extremo del Bayern Munich sí estuvo más acertado como creador, y repartió su sexta y su séptima asistencia del torneo, superando un récord de Pelé.

El asedio francés era completo, y cuando parecía que el empate estaba por llegar Saka completó el 'hat-trick' de penalti y puso fin a las esperanzas de prórroga del público, que pedía entre gritos "un gol más" de Francia para alcanzar el tiempo extra.

El correcalles, no obstante, continuó hasta el silbato final. Dembélé y Jude Bellingham -que entró como suplente- intercambiaron goles en el descanso para cerrar el primer partido con diez goles o más desde España 1982.

- Ficha técnica:

4. Francia: Mike Maignan, Malo Gusto (Jules Kounde, m.90+1), Ibrahima Konaté (Dayot Upamecano, m.46), Maxence Lacroix, Théo Hernandez (Lucas Digne, m.46); Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki (Ousmane Dembélé, m.46), Désiré Doué (Bradley Barcola, m.46), Kylian Mbappé y Michael Olise.

Seleccionador: Didier Deschamps.

6. Inglaterra: Dean Henderson, Jarell Quansah (Reece James, m.83), Ezri Konsa, Marc Guéhi (Trevoh Chalobah, m.90+2), Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze (Jude Bellingham, m.79); Bukayo Saka, Ivan Toney (Elliot Anderson, m.79) y Marcus Rashford (Ollie Watkins, m.46).

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 0-1: Declan Rice, m.3; 0-2: Ezri Konsa, m.18; 0-3: Bukayo Saka, m.37; 0-4: Bukayo Saka, m.45+1; 1-4: Kylian Mbappé, m.48; 2-4: Bradley Barcola, m.54; 3-4: Kylian Mbappé, m.66; 3-5: Bukayo Saka, m.87; 4-5: Ousmane Dembélé, m-90+6; 4-6: Jude Bellingham, m.90+8.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Incidencias: partido por el tercer puesto disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores. EFE

(foto)

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