Investigan a un alcalde de Vox por el incendio de La Mierla (Guadalajara)

Toledo, 17 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga al alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), que pertenece a Vox, por el incendio de La Mierla, que ha obligado a desalojar a 260 personas y afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, donde se han quemado 2.000 hectáreas.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, se trata de Rubén Marchamalo, alcalde de la localidad guadalajareña, y, de acuerdo a las primeras averiguaciones, el fuego se habría originado en una cosechadora de cereal y las llamas pasaron rápidamente a terreno forestal.

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De acuerdo a estas mismas fuentes, el investigado estuvo presente en una protesta convocada por agricultores el pasado miércoles en Molina de Aragón contra las restricciones para cosechar en días donde el riesgo de incendio es extremo.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de los mapas diarios del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales, establece esas restricciones en función del riesgo de incendios, unas medidas que han sido criticadas por el sector del cereal, que comenzó este miércoles movilizaciones.

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En el momento en que se declaró el incendio estaba permitido el cosechado, "pero con medidas de seguridad", según ha informado este viernes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, después la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) por este incendio.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha afirmado en un comunicado que el agricultor "cumplía escrupulosamente con la legalidad".

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"No solo disponía de todos los permisos para cosechar, sino que, a pesar de que el nivel de riesgo naranja no le obligaba a adoptar medidas de seguridad adicionales, actuó con una responsabilidad ejemplar llevando una cuba de agua, una manguera y un extintor en previsión de un cambio del nivel de alerta", ha afirmado.

Sánchez ha afirmado que "el verdadero culpable de estos incendios" es la “desidia e incompetencia" del Gobierno de Emiliano García-Page, al que ha responsabilizado de la "falta de limpieza del monte" y ha acusado al PSOE de "utilizar su maquinaria de fango para criminalizar a la gente del campo" .

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La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado, en declaraciones recogidas por la Subdelegación, que se ha identificado "a un presunto responsable" y ha reclamado responsabilidad contra "esos discursos negacionistas del cambio climático, a esos discursos que niegan medidas de las administraciones para proteger el entorno natural".

El incendio de La Mierla, declarado este jueves a las 13:55 horas en una zona agrícola, ha obligado a desalojar a siete pueblos de la zona (alrededor de 260 personas) y ha calcinado más de 2.000 hectáreas de terreno forestal.

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Según los últimos datos publicados por el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultados por EFE, el fuego, declarado de nivel 2 y que también ha obligado a cortar dos carreteras y la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), moviliza en estos momentos a 51 medios y 281 personas. EFE

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