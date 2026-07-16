El Granada ficha a Paula Perea (Espanyol) y a Daniela Miñambres (Atlético)

Granada, 16 jul (EFE).- El Granada ha anunciado los fichajes de la lateral Paula Perea y de la centrocampista Daniela Miñambres, que llegan libres procedentes del Espanyol y el Atlético de Madrid, respectivamente, para reforzar a las andaluzas de cara a su cuarta campaña consecutiva en la Liga F.

Paula Perea, de 30 años, acumula una larga trayectoria como profesional en la Liga F Moeve tras pasar por el Sevilla, con el que debutó en la máxima categoría con sólo 16 años, el Sporting de Huelva, el Betis y el Espanyol.

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En el cuadro catalán, del que llega libre tras acabar contrato y no renovar, ha militado las dos últimas campañas con 45 partidos jugados entre todas las competiciones, mientras que la sevillana acumula en total 352 partidos en la Liga F Moeve.

Daniela Miñambres, por su parte, tiene 20 años, es internacional sub 19 con la selección española y llega libre procedente del Atlético de Madrid, donde ha militado desde 2018 cuando era infantil.

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Con estas dos incorporaciones el Granada ya acumula siete para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas anteriores la centrocampista Elene Guridi cedida por la Real Sociedad, de la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo holandesa Welma Fon (DUX Logroño) y la central Tere Mérida (Levante)

El Granada dio la bienvenida a ambas jugadoras y les deseó “la mayor de las suertes en sus nuevas etapas” como rojiblancas. EFE

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