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La RFEF reúne a campeones del 2010 para apoyar a la selección contra Francia

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Dallas (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reunió en Dallas a leyendas de la selección y campeones del Mundial 2010, liderados por Iker Casillas, quien fue el primero en levantar la Copa del Mundo al cielo de Sudáfrica, para apoyar a la selección española que jugará las semifinales del Mundial 2026 este martes ante Francia.

Además de Casillas, Jesús Navas, Pepe Reina y Fernando Llorente acudieron este lunes en Dallas a la Casa de España para un evento en la víspera de las semifinales del Mundial.

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También acudieron leyendas del fútbol español como Fernando Hierro y Michel Salgado, además de representantes de diversos clubes como Emilio Butragueño, del Real Madrid; Joan Laporta, del FC Barcelona; o Martín Presa, del Rayo Vallecano, entre otros.

“Han decidido acompañarnos en un reto histórico para España. Este martes vamos a por otra final. Hay muchos partidos de fútbol durante una año, pero el de mañana será uno de esos partidos para la historia entre dos de las mejores selecciones del mundo”, aseguró Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

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“Ya hemos logrado algo histórico, al clasificarnos por segunda vez en nuestra historia para una semifinal de la Copa del Mundo, algo muy difícil de lograr”, ponderó.

Louzán destacó también la personalidad de los internacionales actuales y pasados en su representación de España.

“Lo han logrado Luis de la Fuente y todo un elenco de jugadores fantásticos. Son formidables como personas y como jugadores. Y nos tenemos que sentir extraordinariamente orgullosos; como de los que nos acompañan, que fueron campeones del mundo, y muestran su compromiso y lealtad con una selección que nos ha dado tanto”, dijo. EFE

(foto) (video)

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