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La abogada de Koldo García declara por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano

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Madrid, 14 jul (EFE).- La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, declara este martes como imputada en el caso Leire por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara en los tribunales su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz a cambio de pagarle una serie de favores valorados en 250.000 euros.

De la Hoz deberá comparecer ante el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya rechazado su recurso de apelación contra su citación este martes como imputada al entender que esta diligencia no puede “tacharse de arbitraria" ya que se le investiga por unos hechos que podrían constituir "una infracción penal".

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El pasado 29 de junio, Carmen Pano declaró como testigo ante el juez instructor del caso Leire, y ratificó la existencia de ese supuesto intento de soborno, en el que consideró que estaba el PSOE detrás.

Según su testimonio, Leticia de la Hoz, que por aquel entonces aún no defendía a Koldo García pero sí a su mujer, Patricia Uriz, le dijo que bastaría con que dijera que ella no vio el dinero en las bolsas que entregó y que negase también que había pagado el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que había disfrutado el exministro José Luis Ábalos.

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La empresaria entonces, según su versión, le planteó como contrapartida que le pagara la boda de su hija y las mensualidades del piso en el que vivía, y a la persona que la acompañó hasta la sede de Ferraz, Álvaro Gallego, el dinero que le faltaba para pagar el coche que se había comprado un coche. Tras hacer cuentas, le dijo que serían unos 250.000 euros.

Finalmente, tanto Pano como Gallego, según su versión, rechazaron la oferta tras consultarlo con el abogado de la empresaria, Javier Gómez Bermúdez.

En la declaración que prestó ante la UCO, Pano señaló que mantuvo varias reuniones con Leticia de la Hoz junto a un compañero del despacho, quienes les transmitieron que había "gente del partido" que estaba "interesada" en hablar con ellos, y que su interés era el de "salvar el culo" a Ábalos y a Koldo García, a quienes definieron como "cabezas de turco".

La letrada por su parte negó todos estos extremos en un comunicado y en un escrito que envió a la UCO, antes de estar imputada, para tratar de acreditar que Pano ha incurrido en un delito de falso testimonio al acusarle de un intento de soborno.

En ese escrito expuso que tal ofrecimiento no existió y que lo que sucedió es que Carmen Pano y Álvaro Gallego pidieron su intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que ofrecían en venta.

Al final la operación no se materializó porque las operadoras ofrecidas no cumplían los requisitos legales y el 27 de febrero una persona le advirtió de que Pano estaba informando a un medio, The Objective, de que acudía a De la Hoz para vender operadoras, lo que motivó que se les prohibiera el acceso al despacho.EFE

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