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El Congreso vota la senda de déficit público, que previsiblemente será rechazada

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Madrid, 14 jul (EFE).- El Congreso vota este martes la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, un paso previo a la presentación de los presupuestos de 2027, que previsiblemente será rechazada con el voto en contra de Junts, junto al de PP y Vox.

El rechazo a los objetivos de déficit público augura una difícil tramitación a los futuros presupuestos para el próximo ejercicio, que serían los primeros de esta legislatura, si bien el Gobierno mantiene su intención de presentarlos dentro de los plazos habituales.

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La senda de estabilidad replica el proceso de reducción del déficit publico ya previsto en el plan fiscal y estructural: 1,8 % del PIB en 2027, 1,6 % del PIB en 2028 y 1,5 % del PIB en 2029.

Junto con la senda de estabilidad se informa al Congreso del límite de gasto no financiero fijado, la cantidad récord de 226.032 millones de euros, un tope que el Gobierno acuerda pero que no tiene que ser validado por el Parlamento.

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Esta cifra histórica es un 6,6 % superior al gasto nacional de este año -un 4,6 %, si se tienen en cuenta los 4.151 millones en fondos europeos de 2026- y permitirá al Ejecutivo confeccionar unos presupuestos "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", según lo manifestado por el ministro de Hacienda, Arcadi España.

En caso de que, como parece previsible, la senda de estabilidad sea rechazada en el Congreso, el Gobierno tendrá que volver a aprobarla en Consejo de Ministros en el plazo de un mes, ya sea la misma o una nueva (en cuyo caso, tendría que volver a pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera).

Si el Congreso la aprueba pero el Senado la rechaza, el texto volvería a la Cámara Baja, que podría retirar ese veto.

Y si las Cortes rechazan tanto la primera como la segunda senda, entrarían en vigor los objetivos pactados con Bruselas, que recogen las mismas metas de déficit, pero sin margen presupuestario para las comunidades autónomas, que tendrían que alcanzar el equilibrio fiscal.

El Gobierno ha incluido en la senda que se vota este martes un límite de déficit para las regiones del 0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, lo que equivale a un margen de gasto de 5.849 millones de euros en el periodo. EFE

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