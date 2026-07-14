Casillas: “Estamos convencidos de que volveremos a estar en una final del Mundial”

Dallas (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Iker Casillas, quien levantó por primera vez al cielo de Sudáfrica la Copa del Mundo en 2010, la única hasta la fecha para España, dijo este lunes que tanto él como los exinternacionales de ese equipo están “convencidos de que España volverá a estar en la final” porque superará a Francia este martes en las semifinales que se disputan en Dallas.

“Hablo en representación de todos mis compañeros, que intentamos ilusionar a todo un país. Hemos vivido cosas maravillosas, muy bonitas. Siempre hemos intentado dejar todo por la selección para que los españoles estén orgullosos de se su selección”, dijo Casillas en un evento organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Dallas.

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Este reunió a algunos de los campeones del mundo con España en 2010. Además de Casillas, a Jesús Navas, Pepe Reina y Fernando Llorente, quienes apoyarán a la selección española este martes en las semifinales del Mundial 2026 contra Francia.

“Es un día muy especial porque España se ha vuelto a meter en unas semifinales del Mundial. Volver a vivir momentos mágicos y maravillosos que tuvimos en nuestra cabeza y nuestra piel es algo que nos hace sentir muy orgullosos”, aseguró Casillas.

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“Estamos convencidos de que mañana volveremos a estar en la final del Mundial y soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta. De mi parte y de la de todos mis compañeros que algún día vestimos esa camiseta y ayudamos a cumplir sueños, muchas gracias y ¡que viva España!”, concluyó. EFE

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