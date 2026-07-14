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Arranca el Foro Internacional por la Cultura Palestina con la participación de 30 países

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Madrid, 14 jul (EFE).- El Foro Internacional por la Cultura Palestina arranca este martes con la inauguración del Ágora Ciudadana a cargo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, un espacio de conversación entre artistas y expertos que tendrá lugar hoy y mañana en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Círculo de Bellas Artes.

Al Ágora Ciudadana, donde se abordarán mesas redondas sobre memoria colectiva, derechos humanos, patrimonio e identidad cultural, se suma los días 15 y 16 la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, en la que participarán hasta 30 delegaciones internacionales, y que han organizado los ministerios de Cultura de España y Palestina.

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Entre los participantes en este Ágora Ciudadana está el director del Museo Palestino, Amer Shomali; el pintor Rafat Asad; el escritor Karim Kattam; el director de The Palestinian Circus, Mohammed Rabah o el artista Faisal Abu Alhayjaa.

También, la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), Raquel Martí y el artista asociado a The Freedom Theatre (campo de refugiados de Jenin) Faisal Abu Alhayjaa.

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El miércoles 15, el ministro Urtasun también inaugurará la Conferencia Ministerial en el Museo del Prado que reunirá a ministros y responsables culturales de hasta 30 países y que tiene por objetivo ver "cómo se puede acompañar de manera urgente y sostenida la reconstrucción cultural de Palestina", según informó el ministro en la presentación del evento.

La voluntad de convocar esta Conferencia Ministerial, que celebrará dos días de sesiones a puerta cerrada en el Museo del Prado y en el Museo Nacional Reina Sofía, es pasar de la solidaridad a la coordinación internacional, "y de los gestos de apoyo a mecanismos concretos para la reconstrucción cultural del pueblo palestino", según el Ministerio de Cultura.

La conferencia abordará seis grandes temas: el análisis de los daños sufridos, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine palestino, la transformación digital y las estrategias de transformación del sector cultural.

En definitiva, y según Cultura, se trata de pasar "del diagnóstico a la acción, y de sumar recursos y acompañar a la reconstrucción cultural".

La inauguración de la Conferencia, el día 15 en el Museo del Prado, contará además de Urtasun con el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan; el director de cine palestino Basel Adra, ganador del Óscar al mejor documental y el subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayed.

Según fuentes del Ministerio de Cultura, entre las delegaciones que han confirmado su asistencia están los ministros de Egipto, Argelia, Polonia y Luxemburgo; secretarios de Estado de Francia, Portugal y Uruguay, representantes de Libia y Túnez, embajadores y responsables de organizaciones como la UNESCO y la Liga árabe.EFE

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