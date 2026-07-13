Espana agencias

Panamá mantiene a Thomas Christiansen como seleccionador nacional rumbo al Mundial 2030

Guardar
Google icon

Ciudad de Panamá, 13 jul (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la continuidad del entrenador Thomas Christiansen al frente de la selección masculina de Panamá, dando seguimiento al proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la dirección del técnico hispano-danés.

A través de un comunicado oficial, la FPF informó que su Comité Ejecutivo decidió darle continuidad al proceso de Christiansen, al considerar que el trabajo desarrollado durante estos años ha permitido la evolución del combinado nacional y ha generado resultados positivos para el fútbol panameño.

PUBLICIDAD

"La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando", señaló el organismo.

La federación y el entrenador llegaron a un acuerdo que establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre, pueda decidir si mantiene o no la continuidad del proyecto, sin comprometer las finanzas de la institución.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, en los próximos días los representantes legales de ambas partes iniciarán la redacción del nuevo contrato, cuya firma se formalizará en las próximas semanas.

El acuerdo contempla el inicio de una nueva etapa a partir del 1 de agosto de 2026, con miras al proceso clasificatorio y competitivo del ciclo mundialista 2030.

Durante su gestión, Christiansen ha liderado una etapa de crecimiento de la selección panameña, que incluye participaciones destacadas en torneos internacionales y una mayor consolidación del equipo dentro de la región de Concacaf.

Desde su llegada al banquillo en 2020, Christiansen ha dirigido a Panamá en 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

La Federación también agradeció la disposición del entrenador durante el proceso de conversaciones y destacó que la continuidad busca fortalecer el desarrollo del fútbol nacional, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y del fútbol aficionado.

Christiansen, de 51 años, asumió como seleccionador de Panamá en 2020 y desde entonces ha encabezado un proyecto orientado a la renovación y competitividad del combinado nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El delantero del FC Barcelona y Luis de la Fuente han pasado por la sala de prensa para hablar sobre la previa de las semifinales del Mundial 2026

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 13 de julio

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 13 de julio

Muere Luis Goytisolo, académico de la RAE y referente de la narrativa española, a los 91 años

Autor de la tetralogía “Antagonía” y ganador del Premio Nacional de las Letras, Goytisolo dejó una obra central en la literatura hispánica contemporánea

Muere Luis Goytisolo, académico de la RAE y referente de la narrativa española, a los 91 años

Comprobar La Primitiva hoy lunes 13 de julio: números ganadores del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar La Primitiva hoy lunes 13 de julio: números ganadores del último sorteo

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 13 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 13 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

ECONOMÍA

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

Trabajar después de jubilarse: la propuesta de los economistas para asegurar el futuro de las pensiones en España

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

DEPORTES

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales

Francia contraataca y recuerda a España el día que quiso jubilar a Zidane: “Los españoles estaban decididos a forzar la retirada de Zizou y fracasaron”