Nivel 0 en los fuegos de Las Navas del Marqués (Ávila) y Tariego de Cerrato (Palencia)

Madrid, 14 jul (EFE).- Los incendios declarados este lunes por la tarde en Tariego de Cerrato (Palencia), estabilizado, y Las Navas del Marqués (Ávila), controlado, han descendido a nivel de peligrosidad cero, que no entraña un peligro para la población, ha informado la Junta de Castilla y León.

El incendio de Tariego de Cerrato se inició a las 18:39 horas y se declaró de peligrosidad uno a las 19:39 horas ante la posibilidad de que afectara a una masa arbolada superior a las 30 hectáreas.

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El origen del fuego, que continúa bajo investigación, se localizó en la ladera de un cerro cercano al núcleo urbano de la citada localidad abulense, aunque las llamas se alejaron de la localidad por la dirección del viento.

En las tareas de extinción llegaron a participar 18 medios terrestres y aéreos, con cuatro cuadrillas, dos más helitransportadas y tres hidroaviones, que se han retirado al caer la noche.

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El incendio de Las Navas del Marqués se declaró a las 17:06 horas en una zona de pinar de una urbanización situada a cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad.

Se elevó a situación de peligrosidad uno ante la posibilidad de "leves restricciones para población" o "leve afección a infraestructuras", ya que por la zona discurre la línea férrea que une Ávila y Madrid, según informó la Junta de Castilla y León, que calificó el origen como "accidental".

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El incendio quedó controlado dos horas más tarde de originarse debido a la acción de ocho medios humanos y materiales: dos agentes medioambientales; dos cuadrillas terrestres; dos autobombas y otros dos medios no especificados. EFE