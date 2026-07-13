Moncloa denuncia "persecución" y "acoso público" a Begoña Gómez, tras las dudas de Peinado sobre su viaje

El Gobierno considera que la última decisión del juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado --que le pidió que acredite que utilizó su pasaporte solo para viajar a Reino Unido, tal como había permitido el juzgado-- demuestra la "obsesión, persecución y el acoso público" que sufre la mujer del presidente Pedro Sánchez por "motivos políticos".

Peinado pidió a Gómez que demuestre que utilizó la devolución temporal del pasaporte solo para viajar a Reino Unido a la graduación de su hija y señala en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, que en su documento identificativo "no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados".

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Fuentes de Moncloa replican que el sello en el pasaporte está "en vías de extinción" y está siendo sustituido por "sistemas digitales diseñados para ser más rápidos, seguros y eficientes". En concreto explican que el de la mujer de Sánchez no está sellado porque en el Reino Unido "rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA) siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, países que ya eliminaron los sellos hace años".

En ese sentido apuntan que a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo Sistema de entrada/salida por biometría que sustituirá los sellos.

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Señalan además que desde abril las imágenes faciales, las huellas dactilares y los registros digitales han reemplazado el ritual del sello en frontera. La UE no es la única en aplicar este cambio, señalan y por ejemplo en Estados Unidos se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, alegan.