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Luis de la Fuente: “Venimos dispuestos a sufrir”

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Arlington (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, recordó de nuevo el Imperio Romano, que le sirve como inspiración, nombró a Julio César, destacó su frase de que “no hay logro sin sufrimiento” y mostró que los suyos están “dispuestos a sufrir”, en las semifinales del Mundial ante Francia este martes.

“Julio Cesar, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que ‘no hay un gran logro sin sufrimiento’. Y yo suscribo esa frase, en mi afición por el mundo romano. Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir”, dijo en rueda de prensa.

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Un Luis de la Fuente que mantiene jugadores en la convocatoria con los que ha ganado durante sus 13 años trabajando en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en las diferentes categorías.

“Siento orgullo del tiempo transcurrido, porque ya ha pasado mucho, pero orgullo. Por los pasos que hemos dado. Soy un privilegiado por haber desarrollado mi carrera. Siempre hablábamos de cerrar el círculo. Queremos que sea otro paso más. Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?”, señaló.

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Partido de semifinales del Mundial 2026 ante Francia para el que restó importancia a ser “favorita”, como catalogaron los galos a la selección española.

“Desde el principio os he dicho que, que te digan que eres favorito, no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones; como la otra semifinal. No entiendo de favoritos, presión… La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros”, declaró.

Un Luis de la Fuente bromista en rueda de prensa, alejado de la presión, y que aseguró ser “muy romántico” porque le “gusta Julio Iglesias”.

“Disfruto mucho de mi trabajo; es mi pasión y soy un privilegiado. La responsabilidad es paralela al disfrute. Es un privilegio estar en la situación en la que estoy, jugando la semifinal del Mundial… con todos los Mundiales que he visto desde la televisión y ahora somos protagonistas. Sabemos la responsabilidad que tenemos y disfrutamos de algo tan bonito como jugar al fútbol, y más en estos escenarios. Es importante que la responsabilidad no nos ponga nerviosos”, comentó.

Además, el seleccionador español mencionó una frase de su amigo Joaquín Caparros, quien fue diagnosticado a finales de junio de un cáncer de colon por el que ya recibe tratamiento.

“Para liberar un poco de tensión y relajar el ambiente. Recuerdo a mi amigo Joaquín Caparrós. Él decía ‘¿Tú crees que se presentaran?’”, dijo.

Luis de la Fuente se emocionó en la parte final de la rueda de prensa al recordar a sus padres y a su hermano, Óscar, fallecido hace tres años.

“Me acuerdo mucho de ellos. De mi familia. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como disfrutaron antes”, rememoró. EFE

(foto)

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