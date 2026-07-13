Espana agencias

La predisposición genética al rotavirus en la niñez podría proteger del cáncer digestivo

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 13 jul (EFE).- Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) han identificado una posible conexión entre la predisposición genética a la infección grave por rotavirus durante la infancia y un menor riesgo de determinados cánceres gastrointestinales en la edad adulta.

Este hallazgo, recogido en un estudio liderado por los investigadores Antonio Salas Ellacuriaga y Federico Martinón-Torres y publicado en Current Research in Microbial Sciences, "abre una nueva y prometedora línea de investigación sobre cómo las infecciones sufridas durante la primera infancia podrían influir en la salud décadas después", ha señalado la USC en una nota.

PUBLICIDAD

Los autores del estudio analizaron el ADN de una cohorte de niños hospitalizados por infección moderada o grave por rotavirus en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y lo compararon con el de niños sanos de la misma área geográfica.

El análisis identificó siete variantes genéticas relacionadas con mayor susceptibilidad a la infección grave por rotavirus localizadas en genes que ya habían sido asociados a distintos tipos de cáncer gastrointestinal.

PUBLICIDAD

"Lo que más nos llamó la atención fue comprobar que los genes asociados a la susceptibilidad al rotavirus aparecían repetidamente vinculados a cáncer gástrico, pancreático y colorrectal en diferentes bases de datos biomédicas", ha señalado Martinón-Torres.

Su colega Salas ha matizado que el trabajo no demuestra por sí solo que la infección por rotavirus proteja directamente frente al cáncer, "pero sí identifica una conexión biológica y evolutiva muy sugerente que merece ser investigada en profundidad".

Los resultados encajan con un concepto evolutivo conocido como 'pleiotropía antagonista inversa', según el cual determinadas variantes genéticas pueden resultar perjudiciales en una etapa de la vida, pero beneficiosas en otra.

Para explorar esta posibilidad, los investigadores aplicaron herramientas de genética evolutiva y bioinformática capaces de detectar si determinadas regiones del genoma han estado sometidas a procesos recientes de selección natural positiva.

Los análisis revelaron señales compatibles con presión selectiva en algunos de los genes identificados, lo que sugiere que estas variantes podrían haber sido favorecidas a lo largo de la evolución humana por los beneficios que aportarían en determinados contextos biológicos.

"El hecho de encontrar huellas de selección natural en estos genes refuerza el interés biológico de nuestros hallazgos y apunta a que la relación entre infecciones en la infancia y salud en la edad adulta podría haber desempeñado un papel en la evolución de nuestra especie", ha señalado Salas.

Aunque el estudio no demuestra que la vacunación reduzca el riesgo de cáncer, uno de los aspectos más innovadores es la hipótesis de que la inmunización frente al rotavirus podría llegar a reproducir parte de estos efectos inmunológicos o epigenéticos sin los riesgos asociados a la infección natural.

Esta "fascinante" hipótesis "requiere estudios específicos para poder demostrarse", según Salas.

Los investigadores consideran que el siguiente paso será analizar cohortes de niños vacunados frente al rotavirus y comparar su respuesta inmunológica, transcriptómica y epigenética con la de niños infectados de forma natural.

Los autores creen que los resultados deben interpretarse con prudencia debido al tamaño limitado de la cohorte y al carácter exploratorio del estudio. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

El presidente de la Junta asegura que el incendio ya no supone una “amenaza” ya que las condiciones meteorológicas de las próximas horas serán favorables para terminar con las labores de extinción

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

La colaboradora reaparece en el programa de ‘La 2′ dos días después de abandonar el plató visiblemente afectada y agradece las disculpas de Jesús Cintora y del presidente de RTVE

La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

La cantante y el ilusionista debutan como socios con la adquisición de la histórica sala

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El metro cuadrado se sitúa por debajo de los 17 euros mensuales y el Govern defiende el efecto positivo que tiene para los inquilinos limitar las rentas

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo

Berria es el tercer establecimiento en recibir este prestigioso galardón en España, un premio que solo poseen el tres estrellas Michelin Atrio y el restaurante de alta cocina vasca Rekondo

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

ECONOMÍA

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

Trabajar después de jubilarse: la propuesta de los economistas para asegurar el futuro de las pensiones en España

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

DEPORTES

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales

Francia contraataca y recuerda a España el día que quiso jubilar a Zidane: “Los españoles estaban decididos a forzar la retirada de Zizou y fracasaron”

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”