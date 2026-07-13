La predisposición genética al rotavirus en la niñez podría proteger del cáncer digestivo

Santiago de Compostela, 13 jul (EFE).- Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) han identificado una posible conexión entre la predisposición genética a la infección grave por rotavirus durante la infancia y un menor riesgo de determinados cánceres gastrointestinales en la edad adulta.

Este hallazgo, recogido en un estudio liderado por los investigadores Antonio Salas Ellacuriaga y Federico Martinón-Torres y publicado en Current Research in Microbial Sciences, "abre una nueva y prometedora línea de investigación sobre cómo las infecciones sufridas durante la primera infancia podrían influir en la salud décadas después", ha señalado la USC en una nota.

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Los autores del estudio analizaron el ADN de una cohorte de niños hospitalizados por infección moderada o grave por rotavirus en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y lo compararon con el de niños sanos de la misma área geográfica.

El análisis identificó siete variantes genéticas relacionadas con mayor susceptibilidad a la infección grave por rotavirus localizadas en genes que ya habían sido asociados a distintos tipos de cáncer gastrointestinal.

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"Lo que más nos llamó la atención fue comprobar que los genes asociados a la susceptibilidad al rotavirus aparecían repetidamente vinculados a cáncer gástrico, pancreático y colorrectal en diferentes bases de datos biomédicas", ha señalado Martinón-Torres.

Su colega Salas ha matizado que el trabajo no demuestra por sí solo que la infección por rotavirus proteja directamente frente al cáncer, "pero sí identifica una conexión biológica y evolutiva muy sugerente que merece ser investigada en profundidad".

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Los resultados encajan con un concepto evolutivo conocido como 'pleiotropía antagonista inversa', según el cual determinadas variantes genéticas pueden resultar perjudiciales en una etapa de la vida, pero beneficiosas en otra.

Para explorar esta posibilidad, los investigadores aplicaron herramientas de genética evolutiva y bioinformática capaces de detectar si determinadas regiones del genoma han estado sometidas a procesos recientes de selección natural positiva.

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Los análisis revelaron señales compatibles con presión selectiva en algunos de los genes identificados, lo que sugiere que estas variantes podrían haber sido favorecidas a lo largo de la evolución humana por los beneficios que aportarían en determinados contextos biológicos.

"El hecho de encontrar huellas de selección natural en estos genes refuerza el interés biológico de nuestros hallazgos y apunta a que la relación entre infecciones en la infancia y salud en la edad adulta podría haber desempeñado un papel en la evolución de nuestra especie", ha señalado Salas.

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Aunque el estudio no demuestra que la vacunación reduzca el riesgo de cáncer, uno de los aspectos más innovadores es la hipótesis de que la inmunización frente al rotavirus podría llegar a reproducir parte de estos efectos inmunológicos o epigenéticos sin los riesgos asociados a la infección natural.

Esta "fascinante" hipótesis "requiere estudios específicos para poder demostrarse", según Salas.

Los investigadores consideran que el siguiente paso será analizar cohortes de niños vacunados frente al rotavirus y comparar su respuesta inmunológica, transcriptómica y epigenética con la de niños infectados de forma natural.

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Los autores creen que los resultados deben interpretarse con prudencia debido al tamaño limitado de la cohorte y al carácter exploratorio del estudio. EFE