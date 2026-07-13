Koundé: "Lamine no nos ha faltado al respeto, lo hace para motivarse"

Dallas (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Jules Koundé, defensa francés del Barcelona, aseguró este lunes que en su selección no han caído mal las afirmaciones de Lamine Yamal, que afirmó que si el equipo de Didier Deschamps no les ha podido ganar "no puede decir que son mejores".

España ha derrotado a Francia en sus dos últimos enfrentamientos, las semifinales de la Eurocopa (2-1) y la Liga de las Naciones (5-4), por lo que Lamine Yamal aseguró que el conjunto de Didier Deschamps no debe considerarse favorito y debería temer al de Luis de la Fuente.

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Este martes, su compañero de equipo Jules Koundé dijo que, para él, no es una falta de respeto, sino la forma que tiene el extremo español de motivarse.

"No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza. Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él", señaló Koundé en la zona mixta de la Universidad Metodista del Sur, donde se entrenó la selección francesa.

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Koundé también se refirió al planteamiento con el que debe afrontar la semifinal el equipo de Didier Deschamps: "Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones".

"Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Hay que tener en cuenta que mañana vamos a deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos, porque al final te encuentra espacios y te cansa", añadió. EFE

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