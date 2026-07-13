Identificadas ya nueve de las trece víctimas mortales del incendio de Almería

Almería, 13 jul (EFE).- El Centro Integrado de Datos (CID) ha concluido la identificación forense de otras tres víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con lo que ya ascienden a nueve los fallecidos plenamente identificados por vía genética.

Según ha informado el CID en un comunicado emitido esta tarde, las tres nuevas víctimas corresponden a un matrimonio de origen belga y a una mujer natural del Reino Unido.

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Con este avance, el balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española, todos ellos mayores de edad.

El órgano técnico ha señalado que, de las trece víctimas provocadas por la catástrofe, quedan todavía tres cuerpos pendientes de identificar formalmente. En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer de origen británico que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID. EFE

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