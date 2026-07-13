Hoy será noticia. Martes, 14 de julio

UE GIBRALTAR

La UE y el Reino Unido rubrican este martes el acuerdo sobre Gibraltar

Madrid/Bruselas (EFE).- La UE y el Reino Unido rubricarán este martes el acuerdo sobre Gibraltar, un acuerdo histórico, según el Gobierno, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

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Así mismo este acuerdo generará nuevas oportunidades para los vecinos de la zona, ya que la desaparición de la frontera física facilitará la movilidad de miles de personas que cruzan a diario esta frontera.

INCENDIOS FORESTALES

Los vecinos de los municipios afectados por el incendio de Almería tratan de recuperar cierta normalidad

Almería (EFE).- Los municipios afectados por el incendio de Almería intentan recuperar cierta normalidad después de que todos los vecinos hayan podido volver a sus casas.

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A su vez, continúan las labores para identificar a las 13 víctimas mortales y para extinguir definitivamente el fuego, ya estabilizado.

PRESUPUESTOS 2027

El Congreso vota este martes la senda de estabilidad 2027-2029

Madrid (EFE).- El Congreso vota este martes la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, un paso previo fundamental de cara a la elaboración de los futuros presupuestos de 2027.

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Sin embargo, todo apunta a que será rechazada con el voto en contra de Junts, junto al de PP y Vox.

CASO LEIRE

La abogada de Koldo García declara por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano

Madrid (EFE).- La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, declara este martes como imputada en el caso Leire por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara en los tribunales su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz a cambio de pagarle una serie de favores valorados en 250.000 euros.

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De la Hoz deberá comparecer ante el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya rechazado su recurso de apelación contra su citación este martes como imputada al entender que esta diligencia no puede “tacharse de arbitraria" ya que se le investiga por unos hechos que podrían constituir "una infracción penal".

SISTEMA DEPENDENCIA

El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Madrid (EFE).- El Congreso debate este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como la convalidación del decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el 1 de julio y hasta 2027 para aumentar la financiación del sistema de dependencia.

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Tras superar la semana pasada el trámite de la Comisión de Derechos Sociales con la aprobación del dictamen, que contó con el rechazo de PP y Vox, los dos proyectos de ley llegan al Congreso para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario, junto a la ampliación de las cuantías que el Gobierno otorga a las comunidades autónomas.

VIOLENCIA VICARIA

El Gobierno aprobará hoy la ley de violencia vicaria para tipificarla como delito

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley de violencia vicaria, la cual se tipifica de forma especifica en el Código Penal como un delito sobre la integridad de las mujeres, tras meses de negociaciones entre los distintos ministerios para incorporar algunos aspectos que no estaban incluidos en el texto inicial.

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El Gobierno decidió aplazar en febrero la aprobación del proyecto impulsado por Igualdad, coproponente junto a Juventud e Infancia y Justicia de esta norma, que incorpora medidas específicas contra la violencia vicaria, aquella que se ejerce sobre los hijos o descendientes de las mujeres víctimas de la violencia machista.

ESPAÑA DEUDA

El Tesoro espera colocar este martes hasta 2.500 millones en letras a tres y nueve meses

Madrid (EFE).- El Tesoro Público español celebrará una nueva subasta este martes, que será de letras a tres y nueve meses, y en la espera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros, en un contexto de nuevas tensiones en el mercado tras reavivarse el conflicto en Irán.

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Tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana, y los mensajes contradictorios sobre la apertura del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo cotiza al alza, lo que ha devuelto el temor a las presiones inflacionistas y el cambio de política monetaria de los bancos centrales.

TURISMO VERANO

Exceltur presenta la valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2026

Madrid (EFE).- Exceltur presenta este martes la valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2026, que recoge las repercusiones que el conflicto en Oriente Medio tiene sobre los destinos españoles.

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Así mismo recoge las expectativas para la temporada de verano y las nuevas previsiones de PIB turístico para el conjunto del ejercicio.

TERRORISMO ETA

Se cumplen 40 años del atentado de ETA que acabó con la vida de 12 guardias civiles

Madrid (EFE).- Cinco ollas a presión, 35 kilos de goma-2, incontables cantidades de tornillos, tuercas y otras piezas metálicas que funcionaron como metralla acabaron con la vida de doce guardias civiles en la madrileña Plaza de la República Dominicana.

Fue la mayor masacre cometida por la banda terrorista ETA contra el instituto armado y de la que este martes se cumplen 40 años.

CULTURA PALESTINA

Arranca el Foro Internacional por la Cultura Palestina con la participación de 30 países

Madrid (EFE).- El Foro Internacional por la Cultura Palestina arranca este martes con la inauguración del Ágora Ciudadana a cargo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, un espacio de conversación entre artistas y expertos que tendrá lugar hoy y mañana en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Círculo de Bellas Artes.

Al Ágora Ciudadana, donde se abordarán mesas redondas sobre memoria colectiva, derechos humanos, patrimonio e identidad cultural, se suma los días 15 y 16 la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, en la que participarán hasta 30 delegaciones internacionales, y que han organizado los ministerios de Cultura de España y Palestina.

SANFERMINES ENCIERRO

Los Jandilla, protagonistas del último encierro de los Sanfermines 2026

Pamplona (EFE).- Los toros de la ganadería de Jandilla, de Mérida (Badajoz) y con fama de ser rápidos y peligrosos, serán los protagonistas del último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 este martes.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo, y a medianoche se cerrarán las fiestas de forma oficial con el tradicional 'Pobre de mí'.

PRINCESA GIRONA

La familia real preside en el Liceu la ceremonia de los Premios Princesa de Girona

Barcelona (EFE).- Los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este martes la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, unos galardones que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, investigación, acción social y las artes.

Con motivo de la entrega de estos galardones de la fundación, cuya presidencia de honor ostenta la princesa Leonor, la familia real protagonizará varias actividades durante el martes y el miércoles 15 en Barcelona y Girona.

EL TIEMPO

Las temperaturas subirán este martes en casi toda España

Madrid (EFE).- Las temperaturas aumentarán este martes en casi toda España, podrán sobrepasar los 35 ºC en Baleares, amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular e incluso alcanzar los 40 ºC en el tercio nordeste y puntos de Mallorca, con chubascos y tormentas en Asturias y Galicia.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península y la formación de nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares dejarán posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Asturias y nordeste de Galicia, donde es probable que sean fuertes y vayan con granizo.

EFE

plv