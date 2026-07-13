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Gilberto Mora, gran ausente en lista de México para preolímpico y premundial de Concacaf

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México, 13 jul (EFE).- Gilberto Mora, mundialista de 17 años, es el gran ausente en la convocatoria que este lunes dio a conocer la selección mexicana Sub-20 para participar en el preolímpico y premundial de la Concacaf de julio próximo.

Mora, la reciente joya del fútbol mexicano, tuvo una destacada participación en el pasado Mundial 2026, en la que fue titular en tres de los cuatro partidos en los que participó hasta la eliminación del Tri en octavos de final ante Inglaterra.

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Ante la ausencia de Gilberto Mora, Diego Reyes, delantero de 18 años que juega en el Flamengo de Brasil, es una de las principales estrellas en el equipo del seleccionador Álex Diego.

También se destacan Henrique Simeone, centrocampista mexicano-brasileño de 19 años procedente de las fuerzas básicas del Botafogo de Brasil, que juega para los Tigres UANL, y el guardameta Artemio Olvera, del San Luis.

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Este torneo, que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto próximos, servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales avanzarán al Mundial a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México comparte el grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. En el sector A están Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el grupo C lo conforman Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

- Lista de la selección mexicana sub-20 para el premundial y preolímpico de Concacaf:

Guardametas: Artemio Olvera (San Luis), Cristo Navarrete y Juan Liceaga (Guadalajara).

Defensas: Juan Echilvestre (Santos Laguna), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (Juárez), Carlos Hernández y Yohan Orozco (Guadalajara), Esteban Soto (Pachuca).

Centrocampistas: Diego Covarrubias (Guadalajara), Nelson Cedillo (Santos Laguna), Cristian Inda (Guadalajara), Henrique Simeone (Tigres UANL), Juan Sígala (Juárez), Luis Gómez (Santos Laguna), Santiago Sandoval (Guadalajara).

Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Hugo Camberos (Guadalajara), Diego Reyes (Flamengo-BRA), Diego Ramírez (Tigres) y Aldahir Valenzuela (Monterrey). EFE

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