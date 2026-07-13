Fernando renueva con el Almería

Almería, 13 jul (EFE).- El meta murciano Fernando Martínez ha renovado su contrato con el Almería por una temporada y cumplirá su décima campaña consecutiva en el equipo, informó el club andaluz.
Desde su llegada en la temporada 2017/18, Fernando ha participado de manera protagonista en algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club, como el ascenso a Primera División en la 2021/22.
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Fernando, de 36 años, iniciará la campaña con el brazalete de capitán. Sólo cinco partidos lo separan de igualar a Esteban Suárez como el portero con más encuentros oficiales disputados en la historia del Almería. EFE
jmt/ism
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