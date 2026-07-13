España vence a Grecia y cierra la liguilla del Europeo sub-20 líder con pleno de victorias

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- La selección española masculina de baloncesto derrotó este lunes a la de Grecia (67-81) y avanzó a los octavos de final del Europeo sub-20 de Eslovaquia, donde se verá las caras con Rumanía tras cerrar la fase de liguilla como líder del Grupo C con pleno de victorias.

España saltó al parqué del pabellón Arena Stožice II de Liubliana con algunas dudas que el cuadro griego, entrenado por Konstantinos Papadopoulos, aprovechó para tomar la manija, marcar el ritmo y abrir una ligera ventaja en el tramo final del primer cuarto (16-11).

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Los pupilos de Carles Marco, que venían de superar con solvencia a Croacia (84-60) el pasado domingo y a Bélgica (58-81) en su debut en el campeonato, encontraron en Grecia el rival más incómodo y exigente del torneo hasta el momento.

En el ecuador del segundo cuarto, España, que fue de menos a más, encadenó una buena secuencia de jugadas que le permitió contener el empuje heleno y recortar distancias hasta igualar un tanteo en el que llegó a estar ocho abajo y que al descanso reflejaba un 37-37.

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Tras el paso por vestuarios, la selección redondeó su reacción con un parcial de 18-6 que marcó un punto de inflexión: le otorgó la primera renta importante y obligó a Papadopoulos a parar el choque y mover el banquillo con un triple cambio que, a la postre, no surtió efecto, pues llegó al último acto dieciocho abajo, máxima desventaja del encuentro (52-70).

Ya en el tramo final y con la victoria a tiro de piedra, los de Cales Marco mantuvieron a los griegos a remolque y amarraron el liderato del Grupo C tras certificar su tercera victoria consecutiva del Europeo (67-81) con una gran actuación de Raúl Villar (11 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias para 20 de valoración).

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España se verá las caras en los octavos de final con Rumanía, cuarta clasificada del Grupo D tras perder todos sus partidos de la fase de liguilla, el último por 95-51 ante Eslovenia, país anfitrión.

Es el vigesimotercer Eurobasket consecutivo del equipo español, que domina el medallero histórico por encima de Francia y Lituania, aunque no sube al podio desde 2022, cuando se colgó la medalla de oro. El año pasado, la selección cayó en cuartos de final contra Serbia. EFE

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