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El Valencia alcanza un acuerdo para la desvinculación de Baptiste Santamaría

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Valencia, 13 jul (EFE).- El Valencia ha alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual del centrocampista francés Baptiste Santamaría, según anunció el club este lunes en un comunicado, un año después de su llegada.

El futbolista, que viajó este domingo por la tarde a Salónica (Grecia) para culminar su fichaje por el PAOK, previo pago de una compensación por parte de la entidad de Mestalla, pone fin a su etapa como valencianista después de una temporada en la que ha disputado 22 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic en la quinta jornada.

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El mediocentro francés de 31 años, que llegó en verano de 2025 tras haber pasado por el Stade Rennes y el Niza y firmó un contrato de dos campañas, tuvo un protagonismo decreciente en la temporada.

Entre la tercera y la octava jornada, entre agosto y octubre, encadenó seis titularidades consecutivas, añadió una más en noviembre y luego ya no volvió a formar parte del once. De hecho, desde que entró en los dos últimos minutos en el derbi ante el Levante en febrero ya no volvió a jugar ni un minuto.

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Desde la entidad agradecieron “su profesionalidad” y le desearon “buena suerte en el futuro”. EFE

plm/cta/arh

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