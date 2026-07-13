El Johor de Malasia y el Córdoba, nuevos rivales de pretemporada para el Elche

Elche (Alicante), 13 jul (EFE).- El Johor de Malasia y el Córdoba se sumarán a la lista de rivales del Elche durante su pretemporada para preparar el inicio del próximo curso.

El conjunto malayo se enfrentará al equipo de Martín Anselmi el próximo 24 de julio, según informó el club asiático en redes sociales.

El Johor tiene establecida su concentración de pretemporada en la provincia de Alicante, aunque no ha desvelado ni el horario ni el escenario del encuentro.

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Además, el Elche ha confirmado que tiene previsto disputar un amistoso ante el Córdoba el 31 de julio en las instalaciones de Oliva Nova Sports.

El conjunto ilicitano, que debutará en la pretemporada este sábado frente al Kaizer Chiefs de Sudáfrica, también tiene previsto un encuentro ante el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos el 28 de julio.

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EFE

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