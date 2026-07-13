El internacional uruguayo Pablo Ibarra refuerza al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Córdoba, 13 jul (EFE).- El pívot internacional uruguayo Pablo Ibarra ha fichado por una temporada por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y es el sexto refuerzo del conjunto blanquiverde para la temporada 2026-27 en la Primera División de fútbol sala, anunció este lunes el club andaluz.

El jugador, nacido en Madrid hace 31 años y que tiene la doble nacionalidad española y uruguaya por ascendencia paterna, llega procedente del Zambú Pinatar de Murcia, de Segunda y al que se incorporó el pasado enero tras su etapa en el Alzira valenciano.

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Con anterioridad, militó en el CD Xota, Rivas, Levante, UMA Antequera, Viña Albali Valdepeñas -equipo con el que logró el subcampeonato de Liga y Copa de España en 2020-, Ribera Navarra, Benavente, Leganés y Wanapix Sala 10.

Pablo Ibarra ha intercalado durante su trayectoria distintas etapas en Primera y Segunda División, categoría esta última en la que fue su máximo goleador con el Atlético Benavente en la temporada 2021-22 con 42 tantos en 38 partidos, y llega a Córdoba con el objetivo de reforzar el potencial ofensivo del equipo dirigido por David Fernández.

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Además de haber sido internacional español en las categorías sub-18 y sub-21, representa actualmente a la selección absoluta de Uruguay, con la que ha participado en competiciones internacionales.

El pívot hispano-uruguayo expresó su satisfacción por su incorporación a "un proyecto ambicioso, en un gran club" como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y dijo que está "muy ilusionado de poder demostrar" su "valía para contribuir a la consecución de los objetivos". EFE

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