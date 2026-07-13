El incendio de Los Gallardos (Almería) está "controlado" y nueve víctimas ya identificadas

Madrid, 13 jul (EFE).- El incendio de Los Gallardos (Almería), el más grave de los que permanecían activos en España, ha sido "técnicamente controlado" durante la tarde de este lunes, según ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y nueve de las víctimas ya están identificadas.

El balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española, todos ellos mayores de edad.

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Este fuego mortal, que se ha llevado la vida de trece personas y ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, ha recibido durante la tarde de este lunes la visita del presidente andaluz junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una intervención desde el Puesto Avanzado del incendio, en Turre (Almería), Moreno ha dado la "buena noticia" de que el incendio está controlado, lo que significa que desde esta mañana se ha avanzado "más allá de algunos pequeños conatos" que se han producido.

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Ha explicado que las brigadas del Infoca se van a quedar pendientes de refrescar el terreno durante los próximos días, pero ha asegurado que el fuego "ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas que tenemos en las próximas horas van a ser positivas".

Por su parte, el líder del PP se ha comprometido a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

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"España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la administración general del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta, y ahí trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar. No hay más interés que el de coordinarse y colaborar", ha recalcado Feijóo.

Ante esto, el Gobierno ha respondido que el anuncio del líder del PP "llega tarde" y que las propuestas ya están recogidas en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentado en septiembre de 2025, que le invita a firmar.

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De igual manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la zona afectada durante la mañana de este lunes junto al presidente andaluz, donde ambos han destacado la colaboración entre administraciones en los trabajos de extinción.

Sánchez ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio.

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Paralelamente, en Andalucía también se han registrado dos nuevos incendios en el municipio granadino de Jun y en Moguer (Huelva), ambos ya estabilizados.

En el incendio de Jun, el fuego ha llevado a activar el plan de emergencia municipal por la proximidad a una urbanización y a movilizar a medios terrestres y aéreos, aunque estos últimos ya se han retirado de la zona, donde aún continúan trabajando 42 efectivos por tierra y vehículos hidrobomba.

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En el paraje Arroyo de la Grulla de Moguer (Huelva), se registraba a primera hora de la tarde el segundo incendio en este término en menos de 72 horas.

El fuego, también estabilizado, ha obligado a movilizar a lo largo de la tarde un helicóptero ligero, cuatro semipesados y dos anfibios ligeros, cuatro autobombas y 58 efectivos.

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Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), que, según los primeros indicios, fue provocado.

El fuego ha obligado a evacuar a 220 personas de cuatro urbanizaciones de Querol y a habilitar un centro de acogida en Vila-rodona, sin que por el momento haya novedad en este sentido, aunque la previsión era que pudieran volver a sus casas esta noche.

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El dispositivo de extinción del fuego ha contado con unos 260 efectivos, con 73 vehículos y 7 medios aéreos.

También ha quedado estabilizado el incendio de Lladurs (Lleida) que ha afectado una superficie de unas 2 hectáreas de terreno forestal, según datos provisionales.

En las tareas de extinción siguen trabajando catorce dotaciones, una de ellas aérea.

En Aragón, el incendio declarado el domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, evoluciona favorablemente y ya se encuentra perimetrado, aunque todavía no estabilizado, después de haber afectado a unas 340 hectáreas.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha informado de que la evolución "está siendo favorable" y, aunque todavía no se encuentra en fase de estabilización, actualmente ya no hay llamas y las tareas se centran en evitar que no haya reproducciones.

En el término municipal de Tariego de Cerrato (Palencia), dieciocho medios terrestres y aéreos trabajan desde esta tarde en un incendio forestal con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 por el riesgo de que el fuego pueda afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

El origen del fuego se ha producido en la ladera de un cerro cercano al núcleo urbano de Tariego de Cerrato, aunque las llamas rápidamente se han alejado de la localidad por la dirección del viento, según las últimas informaciones. EFE