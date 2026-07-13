El Cádiz anuncia la incorporación del centrocampista Campaña para evaluar su fichaje

Cádiz, 13 jul (EFE).- El Cádiz ha anunciado este lunes la incorporación durante la pretemporada del centrocampista sevillano José Campaña, exjugador del Sevilla y Levante, con el objetivo de evaluar un posible fichaje.

El futbolista sevillano comenzará este martes a entrenarse a las órdenes de Imanol Idiakez y participará en las sesiones de preparación y en los compromisos previstos durante las próximas semanas junto al resto de la plantilla.

PUBLICIDAD

Campaña cuenta con experiencia en el fútbol internacional tras su paso por el Crystal Palace inglés, el Nuremberg alemán, la Sampdoria italiana o el Oporto portugués, aunque en ninguno de estos clubes tuvo continuidad.

Tras su vuelta a España y después de jugar una temporada en Segunda en el Alcorcón, el centrocampista descolló en el Levante, con el que jugó cinco temporadas en Primera División, además de otras dos en la categoría de plata.

PUBLICIDAD

Dos ejercicios en Las Palmas antecedieron a su último club, el Ceuta, en el que militó la pasada temporada.

El Cádiz ha señalado en un comunicado que esta fase de pretemporada permitirá comprobar el estado competitivo de Campaña y su adaptación al proyecto deportivo antes de tomar una decisión sobre su posible incorporación. EFE

PUBLICIDAD

jsb/arh