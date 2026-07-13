Deschamps asegura que Mbappé está bien y tiene derecho a no entrenar diez minutos

Arlington (EE.UU.), 13 jul (EFE).- El técnico francés Didier Deschamps, aseguró que Kylian Mbappé está bien y que tiene derecho "a no estar en el entrenamiento diez minutos".

"¿Tú has visto que no se entrenase?. Tiene derecho a no estar diez minutos, como cualquier jugador", indicó en la conferencia de prensa, al ser preguntado si la estrella francesa estaba al cien por cien para enfrentarse este martes a España, en la semifinal del Mundial 2026.

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Mbappé sí estuvo con el grupo en los 15 minutos abiertos a la prensa, al igual que Aurelien Tchouameni, ausente los dos últimos encuentros, y del que Deschamps dijo que "no está al cien por cien", pero se encuentra "disponible". EFE