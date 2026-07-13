Controlado el incendio forestal declarado en un paraje de Jun (Granada)

Madrid, 14 jul (EFE).- El incendio declarado este lunes por la tarde en un paraje de Jun (Granada) situado en la antigua carretera de Granada a Alfacar, ha quedado controlado durante la madrugada de este martes, ha informado el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).

El fuego llevó al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencia Municipal por la proximidad a una urbanización, según informó a EFE el centro coordinador de emergencias 112.

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En las tareas de extinción han trabajado medios aéreos, que se han retirado al caer la noche, y terrestres del INFOCA, que continúan con las labores de remate y liquidación del incendio.

El fuego se declaró minutos después de las 17:00 horas en una zona de matorral situada entre los municipios de Jun, Víznar y Alfacar, de acuerdo con el 112, que llegó a recibir una treintena de llamadas alertando del mismo. EFE

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