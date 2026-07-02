Yolanda Díaz no quiere hablar sobre la crisis en Sumar pero destaca la labor del partido

Madrid, 2 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha querido hablar este jueves sobre la crisis en Movimiento Sumar, el partido que ella misma fundó en 2023 y del que acaba de darse de baja su líder, pero ha ensalzado el papel de esta formación en la labor del Gobierno de coalición con el PSOE.

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, anunció este miércoles que dejaba el partido y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico, que asumirá las riendas de la formación en la asamblea extraordinaria del 11 de julio, pero Díaz ha evitado hablar de este asunto al ser preguntada en una entrevista en Telecinco sobre si cree que ha habido guerra sucia.

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"No voy a entrar en este tipo de valoraciones, le deseo muchísima suerte a Lara Hernández y a todos los compañeros de Sumar", ha dicho.

Preguntada a continuación por el deterioro que vive el partido desde su creación en 2023 para las elecciones generales, cuando fue el elemento aglutinador de la izquierda alternativa al PSOE a través de una gran coalición, la vicepresidenta ha respondido que "sin Sumar no hay Gobierno de coalición progresista".

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"Si Sumar y nuestro espacio político no estuvieran en el Gobierno, no hubiéramos tenido lo que tenemos hoy en España", ha añadido, mencionando medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo. EFE