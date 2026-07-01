Seis migrantes acceden a nado a Ceuta aprovechando la densa niebla

Ceuta, 1 jul (EFE).- Un grupo de seis migrantes magrebíes ha conseguido acceder a nado a Ceuta en las últimas horas aprovechando la densa niebla en el espigón fronterizo sur que separa la ciudad de Marruecos.

Los migrantes se lanzaron al agua desde las costas marroquíes de Castillejos, las más próximas a la ciudad ceutí, y han logrado llegar a nado en una jornada con poca visibilidad en el mar como consecuencia de unas nubes bajas que dificultan la visión, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Con la llegada del buen tiempo se suceden los intentos de entrada por la vía marítima, sobre todo de jóvenes marroquíes que se lanzan al mar con trajes de neopreno o simplemente con bañadores.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha señalado que las rutas migratorias "son cambiantes y dinámicas" y que ahora buscan el acceso a Ceuta en lugar de Canarias.

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España ha recibido en lo que va de año 10.701 llegadas irregulares, unas cifras que son un 36 % más bajas que el año pasado, cuando se registraron 16.733, pese a que en Ceuta se han triplicado los accesos de migrantes por esta vía, de 791 a 2.493, según los datos del informe quincenal del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular. EFE