Nuevas reglas rebajaron las pérdidas de tiempo y solo hubo cuatro tarjetas por protestar

Dallas (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Las nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo, implementadas en el Mundial, están funcionando, según observa al hacer balance de la fase de grupos Pierluigi Collina, director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Collina considera que el límite de cinco segundos que se les da a los jugadores para sacar de meta o de banda, los diez segundos para abandonar el terreno de juego al ser sustituidos y el minuto de baja tras una lesión "han sido medidas muy efectivas y consideradas unánimemente como innovaciones muy positivas".

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Así, en los 72 partidos de la fase de grupos, solo un jugador sustituido no respetó el límite de diez segundos, mientras que muchos corrieron hacia la línea de banda para abandonar el campo rápidamente, incluso cuando su equipo iba ganando.

El límite de cinco segundos se superó cuatro veces en los saques de meta, otorgándose un saque de esquina al equipo contrario, y 11 veces en los saques de banda, con la decisión revertida y concediéndoselo al equipo contrario.

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Además, el número de lesiones de los jugadores ha disminuido drásticamente y se han registrado muy pocos casos en los que se ha solicitado la intervención del personal médico.

Collina considera que "el comportamiento general ha sido muy bueno hasta el momento", con dos amonestaciones por protestar contra una decisión arbitral para los jugadores y dos para los entrenadores.

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Seis de las 10 tarjetas rojas mostradas hasta el momento fueron por impedir una clara oportunidad de gol y solo una por haberse tapado la boca con la mano durante un enfrentamiento con un oponente, al paraguayo Miguel Almirón.

Durante las reuniones en línea previas al inicio del Mundial, entrenadores y jugadores recibieron información sobre los criterios arbitrales para la interpretación, entre otros aspectos, de las disputas por el balón y las manos.

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Para aumentar el ritmo del partido, se recomendó a los árbitros que no sancionaran el contacto normal en el fútbol y que prestaran atención a algunas situaciones específicas que pudieran surgir en relación con las tácticas de ciertos equipos. Un ejemplo es cuando los jugadores atacantes intentan impedir el movimiento de los defensores.

"Si bien mantener una posición no constituye falta en sí misma, cuando un jugador atacante no está interesado en el balón y se mueve deliberadamente, aunque sea mínimamente, con la clara intención de obstaculizar el movimiento de los oponentes e impedirles defender, los árbitros, y el VAR cuando sea necesario, deben analizar cuidadosamente la jugada e intervenir", resalta.

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"Esto es especialmente importante cuando la táctica busca impedir que el portero contrario pueda defender la portería. Los entrenadores y los jugadores fueron informados, por lo que no debería sorprender que los árbitros sancionen estas faltas", agrega. EFE