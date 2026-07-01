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Jorge Martín y Ai Ogura serán los pilotos oficiales de Yamaha en 2027 y 2028

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El español Jorge Martí, campeón del mundo de MotoGP en 2024, y el japonés Ai Ogura serán los pilotos oficiales de Yamaha para las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, según ha comunicado este miércoles el fabricante japonés.

Jorge Martín y Ai Ogura serán los encargados de dirigir la evolución de las Yamaha de fábrica en la nueva era técnica que comienza en 2027 para "sentar las bases" de su proyecto a largo plazo.

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Con los fichajes de ambos pilotos, Yamaha combina la probada experiencia ganadora del madrileño Martín, con uno de los talentos emergentes más brillantes de este deporte, Ai Ogura, vencedor del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP y cuarto en la clasificación provisional del mundial de la categoría.

Jorge Martín es uno de los pilotos de referencia del MotoGP moderno y actual líder de la categoría tras la segunda posición conseguida en el Gran Premio de los Países Bajos, campeón del Mundo de MotoGP en 2024 y de Moto3 en 2018, además de vencedor de numerosos grandes premios, en los que el español se ha consolidado gracias a su explosiva velocidad, determinación y capacidad para competir siempre al más alto nivel.

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Ai Ogura, de 25 años de edad, representa el futuro de Yamaha y de MotoGP, tras consolidarse rápidamente como uno de los jóvenes pilotos más prometedores del campeonato. El japonés se une al equipo oficial en un momento muy bueno de su carrera, de manera que se convierte en pieza ideal para las ambiciones a largo plazo de Yamaha.

El italiano Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing, se ha mostrado muy contento por la llegada de ambos pilotos, ya que, según ha destacado, "contar con pilotos de este calibre" subraya la ambición de Yamaha y la "confianza en el proyecto".

"Jorge ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con velocidad, determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos mundiales", señaló Pavesio, quien añadió que esperan que el español "desempeñe un papel fundamental" para impulsar el rendimiento del equipo "desde el primer día".

En cuanto al japonés Ai Ogura, Paolo Pavesio destacó que su progresión "ha sido excepcional", y ha puesto en valor su "talento, ética de trabajo y potencial", lo que les permite confiar en que puede "convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato". EFE

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