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El 'Vasco' Aguirre califica su triunfo sobre Ecuador como el mejor de su carrera

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México, 30 jun (EFE).- El seleccionador de México, Javier 'Vasco' Aguirre, calificó el triunfo de este martes sobre Ecuador en los diciseisavos de final como el mejor en su carrera como entrenador, pero confió en ir por más en la Copa del Mundo.

"Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", señaló el 'Vasco' en rueda de prensa.

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México venció esta noche a los ecuatorianos por 2-0 para clasificarse a los octavos de final del Mundial, después de haber sufrido una temprana eliminación en Catar 2022; Aguirre celebró el rendimiento de sus futbolistas, aunque advirtió de que ya piensa en el encuentro del domingo contra el Congo o Inglaterra.

"A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipto; tienen figuras en Europa, son unos atletas. De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tengo gente en el partido de mañana entre los dos equipos y esperamos llegar bien preparados", dijo.

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Aunque los mexicanos fueron superiores este martes en el Estado Ciudad de México, conocido como el Azteca, Aguirre reconoció que no todo fue perfecto y quedó disconforme con el desaprovechamiento de los contragolpes en la segunda mitad.

"Fue difícil doblegar a Ecuador, pero fuimos valientes, trabajamos el partido y en la segunda parte los chicos fueron inteligentes, aunque nos regalaron par de 'contras' y no las supimos aprovechar", dijo.

Bromista, como suele ser con los medios, Aguirre confesó que para tener una jornada completa solo le faltaba tomarse un trago de whisky, pero que no tiene en su habitación.

"Ayer nació mi tercer nieto y trajo torta bajo el brazo", dijo, en referencia a un dicho mexicano, según el cual algunos bebés le dan buena suerte a la familia con su llegada.

Según el estratega, el grupo que dirige merece estar donde está, entre los 16 mejores del Mundial, pero trabajan para ir por más.

Si México le gana al Congo o a Inglaterra, igualará su actuación en Mundiales, conseguida las dos veces anteriores cuando fue sede, en 1970 y 1986.

"Estamos muy motivados, lo primero será recuperar a los jugadores que terminaron muy cansados; después a seguir trabajando", concluyó.EFE

(foto)

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