El partido México-Ecuador se retrasa por tormenta eléctrica

México, 30 jun (EFE).- El partido México-Ecuador, de los dieciseisavos del Mundial, se ha retrasado este martes por tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México, donde está situado el Estadio Azteca, sede del juego.
Las autoridades de la FIFA anunciaron que el encuentro, programado para las 19:00 hora local (01:00 GMT), empezará cuando las condiciones del clima mejoren. EFE
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