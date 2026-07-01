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Bielsa y Koeman elevan a 6 el número de entrenadores que pierden el empleo en el Mundial

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Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa y el neerlandés Ronald Koeman dejaron de ser en las últimas horas los seleccionadores de Uruguay y Países Bajos y elevaron a 6 el número de entrenadores que perdieron el cargo en lo que va del torneo.

La lista de paro la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi con un detalle no menor: su destitución fulminante se dio un día después del debut de Túnez con una goleada por 5-1 a manos de Suecia.

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Hervé Renard tomó su lugar en el banquillo, pero el panorama no cambió mucho para Las Águilas de Cartago, que sucumbieron por 0-4 ante Japón, y por 1-3 frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos.

El 28 de junio, un día después del fin de la fase de grupos, se anunció que los directivos de las selecciones de Corea del Sur y Escocia habían decidido vaciar sus banquillos y entrar en una fase de renovación.

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Hong Myung-Bo y Steve Clarke presentaron su dimisión al fracasar en la misión de llevar a sus equipos a la fase de dieciseisavos de final.

Los Guerreros de Taeguk, de Hong Myung-Bo, terminaron su campaña en el grupo A por detrás de México y Sudáfrica. No sumaron más que los tres puntos de la jornada inicial a expensas de República Checa, por lo que no se situaron entre las ocho mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.

Clarke anunció su renuncia como técnico del Ejército Tartán una vez se confirmó la eliminación en el grupo C y puso fin a siete años al frente del equipo nacional.

Los escoceses solo ganaron uno de los tres partidos, frente a Haití por 0-1 en el estreno. Y cayeron con Marruecos por 1-0 y Brasil por 3-0.

Miroslav Koubek renunció el 29 de junio a la conducción de República Checa tras quedar eliminados en la fase de grupos sin haber ganado un partido y con solo un punto de 9 posibles en las alforjas.

La Federación Checa de Fútbol aceptó la salida de Koubek de mutuo acuerdo.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, anunció este martes su despedida de la selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".

Bielsa admitió hoy que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas previas al duelo decisivo contra España, en la tercera y última jornada del grupo H, Bielsa negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión del plantel.

Horas antes, Ronald Koeman había informado a la Federación Neerlandesa de Fútbol que “no renovará su contrato que expira como entrenador de la selección” de su país.

Su decisión la había adelantado la noche del lunes tras caer eliminado su equipo ante Marruecos en una tanda de penaltis de los dieciseisavos de final.

“El seleccionador nacional de 63 años anunció su decisión al día siguiente de la eliminación de los holandeses en el Mundial de 2026. Koeman concluye así su segundo periodo como entrenador nacional”, comunicó el organismo en un comunicado.

En el mismo, el entrenador indicó: “Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento”. EFE

(foto)

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