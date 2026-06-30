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Un millar de personas condena en Mairena (Sevilla) el asesinato de una mujer colombiana

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Mairena del Aljarafe (Sevilla), 30 jun (EFE).- Algo más de un millar de personas, en su mayoría mujeres, han recorrido esta tarde las calles de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en protesta por la muerte de Ana, la mujer de nacionalidad colombiana asesinada el pasado sábado en el pueblo, presuntamente, por su marido.

La protesta estaba convocada y apoyada por los colectivos Mujeres diversas de la tierra, Fundación Ana Bella, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Colectivo de Mujeres Aljarafe, Fibro Aljarafe, Mujeres de la Prusiana, Mujeres en Igualdad y STOP Violencia Institucional.

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El recorrido se ha iniciado en el Parque Central del municipio sevillano, situado en el cinturón metropolitano de Sevilla capital, y ha llegado al barrio donde vivía la mujer asesinada, Los Alcores, donde se ha leído un manifiesto por parte de las asociaciones convocantes.

Durante el recorrido, la presidenta en Sevilla de la asociación Mujeres en Igualdad, Victoria Cañal, ha destacado la unidad de acción en torno a esta protesta, porque "todas las asociaciones del Consejo Municipal de Mairena y todos los las ciudadanas y ciudadanos están absolutamente indignadas con el asesinato cruel de Ana".

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"Este asesinato nos ha tocado muy seriamente, porque es en nuestro municipio, en nuestra localidad, en donde hasta ahora hemos vivido muy en paz y no queremos ni un solo asesinato más", ha destacado, para subrayar que los colectivos feministas se encuentran "en son de paz, pero con fuerte energía para que logremos entre todos erradicar esta lacra de la violencia de género que nos acecha por todos lados".

Para esta portavoz, la solución a la violencia machista pasa por "mucha más coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, los ayuntamientos y revisar el Pacto de Estado, que es magnífico, pero seguro que requiere revisión", además de seguir elaborando "un sistema justo y seguro para que las mujeres puedan denunciar y las podamos proteger de verdad".

Al término de la movilización se ha leído un manifiesto en el que se ha señalado que este crimen "es la expresión más brutal de la violencia machista que atraviesa nuestra sociedad y que sigue arrebatando vidas, proyectos y futuro de mujeres por el hecho de serlo".

Asimismo, han denunciado que "los comportamientos de control, dominación y desprecio hacia las mujeres; los discursos que minimizan o cuestionan la violencia machista; la difusión de la idea de las denuncias falsas; a falta de recursos suficientes para prevenir, detectar y acompañar situaciones de riesgo y la impunidad simbólica que todavía rodea a quienes ejercen violencia contra las mujeres, que cargan con silencios, miedos o culpas".

Las convocantes han apostado por "una sociedad basada en el respeto", y han pedido el refuerzo inmediato de los recursos para mujeres en situación de violencia, más formación obligatoria con perspectiva de género para profesionales de todos los ámbitos, así como la mejora "de los protocolos de detección temprana de la violencia contra las mujeres, de la coordinación real y efectiva entre todas las instituciones implicadas, evitando vacíos, demoras o desprotección y campañas públicas sostenidas que desmonten el sexismo cotidiano y promuevan relaciones igualitarias".

Con el asesinato de Ana, son 25 en España en lo que va de año, y la cifra asciende a 1.366 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género, como en este caso, al tener la mujer un hijo de 14 años, asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

fcs/cmm

(Foto) (Vídeo)

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