Solbsakken afirma que Haaland "es el mejor goleador del mundo"

Arlington (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador noruego, Stale Solbakken, afirmó este martes que Erling Haaland, que selló la victoria sobre Costa de Marfil por 1-2 y la clasificación a los octavos de final del Mundial, "es el mejor goleador del mundo".

"Sin duda es el mejor goleador del mundo. Hoy no participó mucho, pero marcó el gol del partido. Es un jugador extraordinario", indicó a la conclusión del encuentro disputado en el AT&T de Arlington.

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"Sé que se siente orgulloso de formar parte de esto, de jugar para su país, pero también sabe que este es un equipo que trabaja unido y que necesita el apoyo de sus compañeros", dijo Solbakken a periodistas.

Aseguró que "no lo cambiaría" por nadie, porque "marcar cinco goles en tres partidos en un Mundial, en país pequeño como Noruega es increíble".

Solbakken no quiso hablar sobre su próximo rival, la selección brasileña. "Sé que son favoritos, pero hablaremos de ese partido cuando toque", puntualizó. EFE

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