Pochettino: "Mi amigo Jorge Valdano me dijo que la relajación te da concentración"

Houston (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, afirmó este martes que Jorge Valdano, campeón del Mundo con Argentina en 1986, le dijo que la "relajación te da concentración" y que intentará seguir ese consejo este miércoles, cuando su equipo se medirá con Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial.

"Tengo que dar las gracias a un buen amigo, Jorge Valdano, campeón del mundo en 1986, que me dijo 'la relajación te da concentración en este deporte'. Para nosotros es enorme: nos preparamos pensando no solo en la teoría, porque mañana es una final", dijo Pochettino en la rueda de prensa organizada en el Levi's Stadium de Santa Clara, sede del partido.

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"Si queremos ganar, la actitud tiene que ser como ante Paraguay (en el 4-1 del debut mundialista). Tenemos que transformar la expectación en energía", añadió.

Estados Unidos llega a la cita con los bosnios tras avanzar como líder de su grupo, con dos victorias y una derrota.

El único revés llegó en la tercera jornada ante Turquía y Pochettino perdió la calma en la rueda de prensa posterior a ese encuentro cuando fue preguntado sobre lo que ocurrió.

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Este martes, antes de arrancar, quiso disculparse públicamente.

"Estaba tan frustrado, lo siento, fue mi problema, no el tuyo, estaba muy molesto después de mi derrota", dijo al periodista que le había hecho esa pregunta tras el duelo con Turquía.

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Pochettino insistió en el proceso que llevó a su equipo a jugarse el partido de mañana.

"La mentalidad es perfecta, estamos muy contentos por cómo hemos trabajado. Todo lo que hicimos en este año y medio lo estamos empezando a ver. Ha habido un enorme crecimiento. Si queremos competir y alcanzar cosas con las que soñamos, esta es la manera", afirmó.

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Y no escondió la exigencia a la que se enfrenta su equipo.

"Para nosotros es la final del Mundial mañana. Si no pensamos así, nos va a costar", destacó. EFE

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