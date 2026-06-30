MLB y la asociación de jugadores donan un millón de dólares para afectados por terremotos

Redacción América, 30 jun (EFE).- La organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron este martes una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria tras los terremotos que sacudieron Venezuela y que ya dejan al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.

La MLB y la MLBPA señalaron -en un comunicado conjunto- que la contribución permitirá a la Cruz Roja reforzar la atención a los damnificados mediante la instalación de refugios temporales, la prestación de asistencia médica y apoyo en salud mental, así como el suministro de agua potable y artículos de primera necesidad.

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Ambas organizaciones mencionaron que la iniciativa responde a la estrecha relación histórica que mantienen las Grandes Ligas con Venezuela, uno de los principales países exportadores de talento al béisbol profesional estadounidense.

"Venezuela es la cuna de muchos jugadores de las Grandes Ligas, y el país y sus aficionados han contribuido enormemente al béisbol", afirmó el comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr.

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"Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que sufren las consecuencias de este desastre. Mediante esta donación conjunta a la Cruz Roja, esperamos brindar recursos esenciales a los valientes socorristas y ofrecer un apoyo significativo al pueblo venezolano en su difícil proceso de recuperación", agregó el comisionado.

Por su parte, el director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, expresó la solidaridad del sindicato con los peloteros venezolanos y con todas las personas afectadas por la emergencia.

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"La MLBPA se solidariza con nuestros jugadores venezolanos, sus familias y las innumerables personas afectadas por los devastadores terremotos en Caracas, La Guaira y regiones vecinas", indicó Meyer, quien aseguró que la organización está comprometida a apoyar la recuperación y reconstrucción del país.

La MLB destacó que Venezuela mantiene una presencia relevante en el béisbol de las Grandes Ligas. Recordó que la selección nacional conquistó el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y que sesenta jugadores nacidos en Venezuela integraron las plantillas del Día Inaugural de la temporada de las Grandes Ligas.

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Las organizaciones también invitaron a los aficionados a realizar aportes adicionales a través de la campaña habilitada por la Cruz Roja para ampliar las labores de asistencia humanitaria.

La donación se conoce mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

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Según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el balance oficial asciende a 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 6.461 personas rescatadas. Además, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron por completo. EFE