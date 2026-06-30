Miércoles, 1 de julio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- INGLATERRA-RD CONGO. Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas que planean sobre sus posibilidades de llegar lejos en el Mundial tras la última victoria ante Panamá busca disipar todo recelo en el partido de dieciseisavos que la enfrenta el miércoles a una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.

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- BÉLGICA-SENEGAL. Ni Bélgica ni Senegal figuran entre los favoritos, no es su exigencia ni su presión, mientras uno anhela tiempos mejores, otra aún reivindica la legalidad de su triunfo en la final de la Copa África y ambas se enfrentan en Seattle para aprovechar una ocasión evidente para llevar su ambición más allá en el torneo.

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ESTADOS UNIDOS-BOSNIA Y HERZEGOVINA. La selección de Bosnia y Herzegovina medirá este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) el hambre de la anfitriona, Estados Unidos, que avanzó a la fase de eliminación directa como líder del grupo D y que cuenta con el apoyo de un país que sueña en grande.

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. Además, previas de los partidos del jueves: España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia, y actualidad del resto de selecciones.

- ESPAÑA. La selección española, ya en Los Ángeles, ultima su puesta a punto para los dieciseisavos de final contra Austria, con las bajas por lesión de Yeremy Pino y Nico Williams y la posible vuelta de Víctor Muñoz. Luis de la Fuente, el seleccionador español, comparece ante los medios en la víspera del encuentro.

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- AUSTRIA. La imagen es seductora: un futbolista elegante que desafió con el balón al régimen más brutal de su tiempo. Pero la historia real del austríaco Matthias Sindelar, el 'Mozart del fútbol', el héroe de la gambeta, dista mucho de su persistente leyenda de resistencia al nazismo. Por Luis Lidón.

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TENIS WIMBLEDON

Londres. Los españoles Rafa Jodar, número 26 del ránking, y Pablo Carreño, 70 de la ATP, se verán las caras este miércoles en la segunda ronda de Wimbledon. Además, el italiano Jannik Sinner, mejor tenista del mundo y vigente campeón del torneo, y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, aspiran a seguir avanzando en el prestigioso torneo británico, después de tener complicaciones en su debut.

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En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera raqueta del mundo, se enfrentará a la estadounidense McCartney Kesller. En cuanto a representación española, Jessica Bouzas y Sara Sorribes aspiran a pasar una ronda más en el All England. Por Javier Peña

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CICLISMO TOUR DE FRANCIA

- Barcelona. El director del Movistar, Eusebio Unzue, explica en una entrevista con EFE los objetivos de su equipo en el Tour número 44 de la formación Navarra, que son buscar la general con el belga Cian Uitjdebroeks y un triunfo de etapa en la carrera que comienza el próximo sábado, 4 de julio. Por Carlos de Torres

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- Barcelona. Para José Miguel Fernández, director del Caja Rural, el debut del equipo en el Tour es ilusionante y un premio al trabajo prolongado con la cantera, al tiempo que explica a EFE que su objetivo es buscar protagonismo en las escapadas y un triunfo de etapa al esprint con el colombiano Fernando Gaviria. Por Carlos de Torres (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023278788 (Equipo del Caja Rural)

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Rueda de prensa de presentación del equipo ciclista NSN para el Tour de Francia con la asistencia de su cofundador, Andrés Iniesta, y del director deportivo, Sam Bewley (17.15. Hotel ME Barcelona).

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- Entrevista de EFE con Eusebio Unzue, director del Movistar, quien habla de los objetivos de la escuadra española para el Tour número 44 de la formación Navarra...

- Entrevista de EFE con José Miguel Fernández, director del Caja Rural, equipo que debuta en el Tour con ilusión, un premio al trabajo prolongado con la cantera (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023278788 (Equipo del Caja Rural)

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Inglaterra-RD Congo, en Atlanta (18.00 CET); Bélgica-Senegal, en Seattle (22.00 CET); y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara (02.00 CET)

. Previas de los partidos España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia

- El héroe que no lo fue: Sindelar y el mito antifascista del Messi de los años 1930. (FOTO) (VÍDEO)

- Campeonato de Europa femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina (hasta 10). España-Islandia (17.00).

- Campeonato de Europa masculino sub-19, en Gales (hasta 10). Dinamarca-España (19.00).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (a partir de las 14.30): Jannik Sinner (ITA, 1)-Nuno Borges (POR), Barbora Krejcikova (CZE)-Mirra Andreeva (RUS, 5), Stefanos Tsitsipas (GRE)-Novak Djokovic (SRB, 7)

. Pista 1 (14.00): Aryna Sabalenka (BLR, 1)-McCartney Kessler (USA), Solana Sierra-Coco Gauff (USA, 7), Felix Auger-Aliassime (AUT, 3)-Dino Prizmic (CRO)

. Pista 2 (12.00): Anastasia Gasanova (RUS)-Naomi Osaka (JPN, 14), Dani Mérida (ESP)-Daniil Medvedev (RUS, 8), Jessica Pegula (USA, 4)-Sara Sorribes (ESP), Rafa Jódar (ESP, 23)-Pablo Carreño (ESP)

. Pista 3: Karolina Muchova (CZE, 10)-Shuai Zhang (CHN), Jesper de Jong (NED)-Joao Fonseca (BRA, 24), Belinda-Bencic (SUI, 11)-Wang Xinyu

. Pista 18. Alejandro Davidovich (ESP, 22)-Fabian Marozsan (HUN)

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