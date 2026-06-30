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Melilla ve la investigación urbanística como cortina de humo del caso de compra de votos

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Melilla, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Melilla considera una “cortina de humo” la denominada operación Valenzuela sobre la actuación urbanística para la construcción de un centro comercial, por la que un juzgado dedujo testimonio en la investigación de la operación Santiago-Rusadir sobre una presunta trama de compra de votos.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente primero del Gobierno local, Miguel Marín, ha acusado a Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición, cuyos dirigentes están siendo investigados por la operación Santiago-Rusadir, de utilizar “un caso fabricado para tapar lo realmente grave”.

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“Estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de nuestra ciudad”, ha asegurado Marín sobre el caso Santiago-Rusadir, de ahí que el Gobierno melillense considere que la filtración de la investigación de la operación Valenzuela sea un intento de “desviar la atención de lo realmente importante”.

Ha asegurado que se está redactando ya la denuncia ordenada por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, contra el autor de la nota manuscrita sobre la actuación urbanística que halló la Policía Nacional en un registro y que dio origen al informe oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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El número dos del Gobierno de Melilla ha insistido en que no es un tema nuevo, sino “recurrente” por parte de CPM desde hace años, y en que “no hay nada absolutamente irregular ni ilegal” en esa actuación urbanística por la que se construyó un centro comercial sobre unos terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, que, según el informe policial, podría constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación.

También ha cargado contra la delegada del Gobierno y líder del PSOE local, Sabrina Moh, por pedir explicaciones sobre la denominada operación Valenzuela, por considerarlo “ridículo, como es ella en sí misma”, “después de todo lo que tiene en lo alto” su partido “corrupto que está llevando a cabo prácticas mafiosas”.

Sobre la operación Santiago-Rusadir, Marín ha anunciado que el PP se personará, al igual que ya hizo el Gobierno de Melilla, tras conocer los detalles al haberse levantado el secreto de sumario recientemente. EFE

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