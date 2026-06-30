Medios aéreos se reincorporan a la extinción del incendio forestal de Ciudad Real

Toledo, 30 jun (EFE).- Los medios aéreos se han reincorporado a primera hora de este martes a las tareas de extinción del incendio forestal que se declaró este lunes por la tarde en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y que ha obligado al desalojo de los vecinos de la pedanía de Huertezuelas.

Fuentes del Plan Infocam han informado a EFE de que desde las 8:30 horas de este martes ya se han reincorporado los medios aéreos que, sumados a los medios terrestres, trabajan para controlar este incendio que, hasta las 8:00 horas de este martes ha afectado a unas 392 hectáreas.

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Estas mismas fuentes han explicado que, durante la noche, se ha trabajado con maquinaria pesada para consolidar el perímetro, con convoys especiales desplazados desde las provincias de Cuenca y Albacete.

En concreto, sobre las 8:30 horas de este martes trabajan en la extinción de este incendio dos medios aéreos y ocho terrestres, con 43 efectivos.

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El incendio, que se detectó a las 14:36 horas de este lunes por un vigilante fijo, se encuentra en nivel 2, ya que se han tenido que cortar la carretera CR-P-5041 entre Calzada de Calatrava y Huertezuelas debido a la intensa presencia de humo.

También se tuvo que desalojar a los sesenta vecinos de Huertezuelas, para lo que se ha habilitado un polideportivo en Viso del Marqués.

Además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que este martes el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es muy alto en amplias zonas de Ciudad Real y Toledo y puntos de Albacete.

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Asimismo, es alto en gran parte de la región y moderado en puntos de Guadalajara. EFE

(foto) (vídeo)