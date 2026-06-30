LeBron James no seguirá en los Lakers en la próxima temporada

Houston (EE.UU.), 30 jun (EFE).- LeBron James informó este martes a Los Ángeles Lakers de que no seguirá en la franquicia en la próxima temporada, a escasas horas de la abertura de la agencia libre de la NBA, según informó el representante del jugador, Rich Paul, a la cadena ESPN.

LeBron James, de 41 años, va a competir disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según la fuente citada. EFE

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