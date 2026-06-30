La VII Gala del Baloncesto Español premia a sus jóvenes, a España 2006 y a Eduardo Portela

Madrid, 30 jun (EFE).- Los internacionales españoles Hugo González, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Francis Alonso, Iyana Martín, Maite Cazorla y Elena Buenavida y el expresidente de la acb Eduarto Portela, entre otros, fueron premiados este martes durante la VI Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca, en el Espacio Conde Duque de Madrid.

El evento, a cargo de Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, distinguió a varios de los mejores talentos nacionales, así como a la selección masculina campeona del mundo en Japón en 2006, a las colegiadas Ariadna Chueca y Esperanza Mendoza y al fallecido Eduardo Portela, una de las figuras más influyentes en la historia de la acb.

PUBLICIDAD

Aguilar se congratuló por el gran momento del baloncesto nacional, con las recientes elecciones de la NBA en el plano masculino y en la WNBA en el femenino:"Estamos viviendo un año que va a ser difícil de olvidar".

La presidenta de la FEB recordó el gran hacer de lo premiados en sus respectivos equipos e insistió en que los retos futuros del baloncesto español son "importantes" e "ilusionantes".

PUBLICIDAD

El evento contó con varias personalidades del baloncesto nacional y con Joe Mazzulla, entrenador de Hugo González en los Boston Celtics, como uno de sus invitados de lujo, que además entregó el premio a su pupilo.

Los miembros del jurado eligieron a Pradilla y Martín como mejores jugadores nacionales, a González y Cazorla, que repite galardón, como los más destacados en competición internacional, y a Saint-Supéry y Buenavida como jóvenes con mayor proyección.

PUBLICIDAD

También a Alonso y Ortiz, en la categoría de mejor jugada masculina y femenina, respectivamente, a las árbitras Esperanza Mendoza y Ariadna Chueca, árbitras en dirigir una Eurocopa femenina, como mención especial, y a la selección masculina de 2006, representada por el capitán de aquel equipo, Carlos Jiménez, con el Premio Especial.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el sentido homenaje a la figura del fallecido Eduardo Portela, galardonado con el premio 'In Memorian' a título póstumo, que fue recogida por su viuda, María Planas.

PUBLICIDAD

Portela falleció el pasado 11 de junio a los 91 años.

"Si él no se hubiese podido entender el baloncesto español. Es el gran arquitecto de todo esto", dijo la presidenta de la FEB sobre Portela.

PUBLICIDAD

Tras ser entrenador del Barça con el que ganó la Copa del Rey en 1979, Portela entró como gerente en la acb hasta que ocupó el cargo de presidente entre 1990 y 2013, siendo un precursor de la modernización de la competición.

"Eduardo nació por y para el baloncesto. Esa fue toda su vida. Aunque no esté aquí, también está presente. Doy las gracias el su nombre. Él ha vivido muy feliz. Muchas gracias", dijo emocionada su viuda.

PUBLICIDAD

Asimismo, reconoció el reciente mérito de la exjugadora Amaya Valdemoro, que la pasada semana fue introducida en el Salón de la Fama en Knoxville (Estados Unidos): "La salud del baloncesto español viene de largo. El lugar que ocupamos en el deporte no es flor de un día".

Por otro lado, Aguilar pidió continuar "juntos" para "pelear" todo lo que viene por delante en clave selección masculina y femenina.

En esta ocasión el Jurado estuvo formado por Elisa Aguilar (presidenta de la FEB), Juan Ignacio Gallardo (director de Marca), Aauri Bokesa en representación de José Manuel Rodríguez Uribes (Consejo Superior de Deportes), Sonia Cea (Ayuntamiento de Madrid), Santos Moraga (presidente de la federación madrileña de baloncesto), Óscar Graefenhain (Director General de la FEB) o Antonio Martín (presidente de la ACB), entre otros.

PUBLICIDAD

Tras el acto, la selección absoluta de baloncesto continuará su concentración en la capital española para preparar sus próximos partidos correspondientes a la tercera ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027, en la que se medirá a Dinamarca, este jueves en la Caja Mágica de Madrid, y a Georgia, el próximo domingo en Tiflis. EFE