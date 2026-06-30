Espana agencias

La VII Gala del Baloncesto Español premia a sus jóvenes, a España 2006 y a Eduardo Portela

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Los internacionales españoles Hugo González, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Francis Alonso, Iyana Martín, Maite Cazorla y Elena Buenavida y el expresidente de la acb Eduarto Portela, entre otros, fueron premiados este martes durante la VI Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca, en el Espacio Conde Duque de Madrid.

El evento, a cargo de Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, distinguió a varios de los mejores talentos nacionales, así como a la selección masculina campeona del mundo en Japón en 2006, a las colegiadas Ariadna Chueca y Esperanza Mendoza y al fallecido Eduardo Portela, una de las figuras más influyentes en la historia de la acb.

PUBLICIDAD

Aguilar se congratuló por el gran momento del baloncesto nacional, con las recientes elecciones de la NBA en el plano masculino y en la WNBA en el femenino:"Estamos viviendo un año que va a ser difícil de olvidar".

La presidenta de la FEB recordó el gran hacer de lo premiados en sus respectivos equipos e insistió en que los retos futuros del baloncesto español son "importantes" e "ilusionantes".

PUBLICIDAD

El evento contó con varias personalidades del baloncesto nacional y con Joe Mazzulla, entrenador de Hugo González en los Boston Celtics, como uno de sus invitados de lujo, que además entregó el premio a su pupilo.

Los miembros del jurado eligieron a Pradilla y Martín como mejores jugadores nacionales, a González y Cazorla, que repite galardón, como los más destacados en competición internacional, y a Saint-Supéry y Buenavida como jóvenes con mayor proyección.

También a Alonso y Ortiz, en la categoría de mejor jugada masculina y femenina, respectivamente, a las árbitras Esperanza Mendoza y Ariadna Chueca, árbitras en dirigir una Eurocopa femenina, como mención especial, y a la selección masculina de 2006, representada por el capitán de aquel equipo, Carlos Jiménez, con el Premio Especial.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el sentido homenaje a la figura del fallecido Eduardo Portela, galardonado con el premio 'In Memorian' a título póstumo, que fue recogida por su viuda, María Planas.

Portela falleció el pasado 11 de junio a los 91 años.

"Si él no se hubiese podido entender el baloncesto español. Es el gran arquitecto de todo esto", dijo la presidenta de la FEB sobre Portela.

Tras ser entrenador del Barça con el que ganó la Copa del Rey en 1979, Portela entró como gerente en la acb hasta que ocupó el cargo de presidente entre 1990 y 2013, siendo un precursor de la modernización de la competición.

"Eduardo nació por y para el baloncesto. Esa fue toda su vida. Aunque no esté aquí, también está presente. Doy las gracias el su nombre. Él ha vivido muy feliz. Muchas gracias", dijo emocionada su viuda.

Asimismo, reconoció el reciente mérito de la exjugadora Amaya Valdemoro, que la pasada semana fue introducida en el Salón de la Fama en Knoxville (Estados Unidos): "La salud del baloncesto español viene de largo. El lugar que ocupamos en el deporte no es flor de un día".

Por otro lado, Aguilar pidió continuar "juntos" para "pelear" todo lo que viene por delante en clave selección masculina y femenina.

En esta ocasión el Jurado estuvo formado por Elisa Aguilar (presidenta de la FEB), Juan Ignacio Gallardo (director de Marca), Aauri Bokesa en representación de José Manuel Rodríguez Uribes (Consejo Superior de Deportes), Sonia Cea (Ayuntamiento de Madrid), Santos Moraga (presidente de la federación madrileña de baloncesto), Óscar Graefenhain (Director General de la FEB) o Antonio Martín (presidente de la ACB), entre otros.

Tras el acto, la selección absoluta de baloncesto continuará su concentración en la capital española para preparar sus próximos partidos correspondientes a la tercera ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027, en la que se medirá a Dinamarca, este jueves en la Caja Mágica de Madrid, y a Georgia, el próximo domingo en Tiflis. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

La madrileña tendrá que superar todavía la gala 0 para formar parte de la primera edición del formato en Estados Unidos

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

Los expertos insisten en que una de las claves más definidas es la forma en que procesamos estas caídas, ya que marca la diferencia entre un tropiezo temporal y una carga prolongada en el tiempo

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

El queísmo consiste en la supresión indebida de una preposición delante de “que”

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid