Espana agencias

Iyana Martín: "Sería una experiencia espectacular jugar mi primer Mundial"

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Iyana Martín, base de la selección española, indicó que sería una "experiencia espectacular" el poder disputar su primer Mundial con la selección española femenina, con la que ya ganó la medalla de plata en el último Eurobasket.

Así lo indicó a los medios de comunicación antes de recibir el premio a la Mejor Jugadora Nacional durante la VII Gala del Baloncesto español, de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Marca, en el Espacio Conde Duque en Madrid.

PUBLICIDAD

"Estoy súper agradecida. El año ha tenido muchos altibajos y tener este tipo de reconocimientos la verdad que me hace motivarme mucho para seguir trabajando. Estoy muy contenta y, bueno, no podía haber sido posible sin mi club, mis compañeras, mi familia y mis amigos, que me apoyan siempre", afirmó.

Asimismo, dejó claro que la selección irá a "competir" a la próxima edición de la Copa del Mundo, aunque indicó que el listón está muy alto después de la plata conseguida en el Eurobasket.

PUBLICIDAD

"Evidentemente somos España, tenemos una responsabilidad. Hemos dejado el listo muy alto en el último Europeo. Evidentemente queremos ganar, por supuesto, pero bueno, hay que conseguir una identidad que exprese un poco lo que dice 'La Familia'. Llegar allí, competir y llegar a esos últimos minutos con la posibilidad de llevarnos el partido", aseguró.

En el plano personal se mostró con muchas ganas de acudir: "Hay muchas, sería mi primer Mundial con la con la selección absoluta. Para mí sería una experiencia espectacular. Ojalá poder vivirlo con mis compañeras y disfrutarlo mucho".

Martín, que jugará la próxima temporada en el Girona tras salir del Perfumerías Avenida, fue elegida en el 'Draft' de la WNBA por las Portland Fire, toda una "sorpresa".

"Me pilló un poco de sorpresa porque no lo tenía mucho en la cabeza, con todo el tema de la liga y demás. No dependía de mí y no lo tenía muy presente, pero bueno, muy orgullosa. Creo que también es un reconocimiento al trabajo. Estoy muy contenta con Portland, que me ha dado la oportunidad de elección 7 en el 'Draft', y también de que haya respetado mi decisión de descansar este verano. No han puesto ninguna pega", narró. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

La madrileña tendrá que superar todavía la gala 0 para formar parte de la primera edición del formato en Estados Unidos

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

Los expertos insisten en que una de las claves más definidas es la forma en que procesamos estas caídas, ya que marca la diferencia entre un tropiezo temporal y una carga prolongada en el tiempo

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

El queísmo consiste en la supresión indebida de una preposición delante de “que”

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea autoriza por primera vez operaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas de mercancías no peligrosas en zonas pobladas

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid