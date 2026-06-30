Iyana Martín: "Sería una experiencia espectacular jugar mi primer Mundial"

Madrid, 30 jun (EFE).- Iyana Martín, base de la selección española, indicó que sería una "experiencia espectacular" el poder disputar su primer Mundial con la selección española femenina, con la que ya ganó la medalla de plata en el último Eurobasket.

Así lo indicó a los medios de comunicación antes de recibir el premio a la Mejor Jugadora Nacional durante la VII Gala del Baloncesto español, de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Marca, en el Espacio Conde Duque en Madrid.

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"Estoy súper agradecida. El año ha tenido muchos altibajos y tener este tipo de reconocimientos la verdad que me hace motivarme mucho para seguir trabajando. Estoy muy contenta y, bueno, no podía haber sido posible sin mi club, mis compañeras, mi familia y mis amigos, que me apoyan siempre", afirmó.

Asimismo, dejó claro que la selección irá a "competir" a la próxima edición de la Copa del Mundo, aunque indicó que el listón está muy alto después de la plata conseguida en el Eurobasket.

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"Evidentemente somos España, tenemos una responsabilidad. Hemos dejado el listo muy alto en el último Europeo. Evidentemente queremos ganar, por supuesto, pero bueno, hay que conseguir una identidad que exprese un poco lo que dice 'La Familia'. Llegar allí, competir y llegar a esos últimos minutos con la posibilidad de llevarnos el partido", aseguró.

En el plano personal se mostró con muchas ganas de acudir: "Hay muchas, sería mi primer Mundial con la con la selección absoluta. Para mí sería una experiencia espectacular. Ojalá poder vivirlo con mis compañeras y disfrutarlo mucho".

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Martín, que jugará la próxima temporada en el Girona tras salir del Perfumerías Avenida, fue elegida en el 'Draft' de la WNBA por las Portland Fire, toda una "sorpresa".

"Me pilló un poco de sorpresa porque no lo tenía mucho en la cabeza, con todo el tema de la liga y demás. No dependía de mí y no lo tenía muy presente, pero bueno, muy orgullosa. Creo que también es un reconocimiento al trabajo. Estoy muy contenta con Portland, que me ha dado la oportunidad de elección 7 en el 'Draft', y también de que haya respetado mi decisión de descansar este verano. No han puesto ninguna pega", narró. EFE

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