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Isabel Sanchis, premio a la mejor colección de la Academia de la Moda

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Madrid, 30 jun (EFE).- La firma Isabel Sanchis ha ganado el premio a la mejor colección por 'Spring Summer 2026' en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda de Española, una gala que se ha celebrado este martes donde Adolfo Domínguez ha sido distinguido con el premio de Honor y Manolo Blahnik con el premio Internacional.

 Jesús Vázquez ha ejercido de maestro de ceremonia en el Teatro Príncipe Pío de Madrid en una gala que ha destacado por su agilidad y por la concreción de los galardonados a la hora de agradecer el premio.

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Vázquez ha comenzado recordando sus inicios profesionales en el mundo de la moda como modelo y ha resaltado que la moda es referente para la industria española al aportar el 2,9 del PIB, en una ceremonia donde ha estado presente el ministro de Industria, Jordi Hereu, y se ha vuelto a notar la ausencia del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Esta ha sido la edición de 'a la tercera va la vencida' para la diseñadora de joyas Helena Rohner que ha logrado el galardón a la mejor colección y ha resaltado el valor de la joyería para "establecer la identidad".

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Mercedes-Benz Fashion Week que ha recogido el de Impulso y Difusión de la Moda Española, también en su tercera nominación. Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema, ha destacado que la institución encara una nueva etapa tras celebrar su cuarenta aniversario focalizando su esfuerzo en la artesanía, la industria y la proyección.

Tres eran los premios a los que optaba Juan Vidal y se ha llevado a casa el de Mejor Presentación: Desfile por 'Me quiere no me quiere', que sorprendentemente dijo: "no era tan buena".

En su primer discurso durante la gala, Juan Duyos, presidente de la Fundación de la Academia de la Moda Española, se ha mostrado orgulloso del camino recorrido por su antecesor Modesto Lomba y destacó la necesidad de impulsar estrategias público privadas en favor de la moda de autor

"La moda no tendrá futuro si no se apoya la artesanía y a quienes la sustentan", ha concluido.

Los diseñadores Ernesto Naranjo y Miguel Bécer (ManeMane) han sido los más entusiastas y divertidos al subir al escenario a recoger la distinción a la Mejor Presentación: Nuevos Formatos. "Compartimos problemas, inquietudes y también fiestas".

Con la emoción a flor de piel, los representantes de la cuarta generación de Pedro García recogieron el galardón a la mejor colección de Calzado y Marroquinería recordando el esfuerzo de sus mayores.

La firma Lola Casademunt obtuvo el premio a proyecto empresarial que ha dedicado a su madre, que hace 45 años fundó la empresa de la que ahora su hija Maite es directora creativa. "Un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo", ha dicho.

En la gala ha habido dos momentos especialmente emotivos: la entrega del premio de Honor a Adolfo Domínguez (Puebla de Trives, Ourense, 1950) y el premio Internacional para Manolo Blahnik (Santa Cruz de la Palma, Canarias, 1942), otorgado por los patronos y la Fundación.

El diseñador gallego Adolfo Domínguez celebra este año el 50 aniversario de esta firma decana de la moda española, la primera en cotizar en bolsa.

 "La arruga es bella" es la frase con la que se identifica al creador con la que pretendía reivindicar tejidos nobles como el lino.

Domínguez ha señalado que las prendas deben "abrazar. Tenemos que hacer prendas lindas; hacer a la gente guapa porque todos queremos ue nos quieran".

Y ha terminado con un contundente "hay que hacer magia y hacer empresa sin empresa no hay nada, sin economía no se construye nada".

En nombre de Manolo Blahnik ha recogido el premio su sobrina Kristina. Creador de piezas míticas que trascienden su nombre, los 'manolos' son parte del imaginario colectivo por tratarse de un calzado artesano que han lucido desde Paloma Picasso a María Calas y que popularizó a escala planetaria Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en 'Sexo en Nueva York'.

Blahnik ha enviado un vídeo en que ha agradecido el galardón "un honor extraordinario", y ha dicho que en España ha sido siempre su gran inspiración, los cuadros de Goya.

"No solo se trataba de calzado es fantasía, una búsqueda desesperada de la belleza", ha concluido Blahnik del que su sobrina ha destacado su "dedicación incansable y su generosidad".

La gala ha contado con tres momentos musicales con Kany García, Mayo y el italiano Mahmoood. EFE

(foto) (vídeo)

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